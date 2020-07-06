日本週日 (5 日) 舉行了東京都知事選舉，現任知事小池百合子拿下逾 366 萬票，再度當選。不過在二度上任後，仍得面對新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的再度升溫，還有因為肺炎疫情而延後舉辦的東京奧運等，各項嚴峻挑戰。

小池百合子高票續任東京知事 仍面臨肺炎、東奧等嚴峻挑戰 (圖片：AFP)

日本東京在昨 (5) 日舉行東京都知事選舉，投票率達 55% 較上回選舉減少 4.73%。在 22 名參選人當中，無黨派的現任知事小池百合子獲得 366 萬 1371 票，拿下史上第二高票 (第一高票是 2012 年的猪瀬直樹，在當年拿下 433 萬 8936 票)。小池百合子在這回選舉的得票數不僅較上回大增逾 75 萬票，與票數第二高的宇都宮健兒的 84 萬 4151 票也有大幅差距。

小池百合子在日本時間週一 (6 日) 早上 9 點半，身著防災制服到都廳辦公。在面對記者們時表示「得到 366 萬票如此出乎意料之外的支援。會將選民們的聲音作為動能，首先會在新冠肺炎的防疫對策，都民生活、生命、健康，還有在日本經濟中心的東京都的成長戰略，確實的向前邁進。為了務必讓事情實現，會每一天努力前進。」

隨後，小池百合子也與日本首相安倍晉三在首相官邸進行會談。小池表示安倍向他說道：「想慶祝受到強力支持的勝利」，向他表達祝賀之意。還有在新冠肺炎的對策方面，也表示「會抱持最大限度的緊張感來注目。雙方的緊密合作，也有必要超越目前。」

在有關東京奧運的問題上，小池表示「也會借助國家力量來戰勝新冠肺炎。會以明年的東京奧運、帕奧來作為證據。」

小池百合子在這回選舉也秉持他「公務優先」的方針，還有為了防疫，從開始到結束都只在線上進行競選活動。