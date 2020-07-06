類股輪動權值當道 上證早盤一度大漲近4%

上周在中資銀行有機會取得證券執照、中資券商可能再掀整併潮後，A 股金融權值股動起來，周一 (6 日) 上證早盤高開 1% 後，半小時內，不但站上 3200 點關卡，更一度衝破 3250 點，漲幅最高一度逼近 4%。

(資料來源: 東方財富網) 周一 (6 日) 上午 10:30 止中國主要指數報價

今 (6) 日證券類股再掀漲停潮，浙商證券等多檔個股出現漲停。上周四、五證券類股指數已連續兩個交易飆漲逾 7%，特別是龍頭股中信證券更在上周五攻上漲停，成交金額高達人民幣 199 億元，創滬深兩市成交額第一，而整個證券類股成交金額約人民幣 1400 億元，占大盤成交比重逾 10%。

而外資買超也不落人後，今日上午 10 點整，北向資金買超金額已逾人民幣 70 億元。

此外 A 股興起一波的證券熱，同樣延燒至香港市場，中資證券類股今日持續狂飆，截至上午 10 點招商證券大漲 17%、中國銀河大漲 10%、海通證券大漲 9%、廣發證券大漲 6.3%。

同時由於 A 股連續兩個交易日成交金額破兆人民幣，中金指出中國資本市場可能正進入一個難得的牛市，A 股重回 1 兆人民幣交易額可望成為新水準，並預估 2021 年證券產業營收及獲利水準將接近 2015 年的巔峰時期。未來 5 至 10 年中國股市總市值有機會比現在成長一倍。

而上半年漲幅逾 3 成的創業板指雖同樣走高，但進入 7 月後資金開始輪動至權值股，導致漲幅相對落後。多家中資券商認為，7 月 A 股在低估值類股補漲下可望為股市再帶來新一波上漲行情。

上半年中小型股當道，7 月可能進入到權值股行情，在權值股帶動的行情下，成交量上升是明顯的特徵，若成交量能持續在 1 兆人民幣之上穩定上揚，上證有機會今年挑戰 3500 點大關，建議市場留意房地產、消費、證券等類股，不過中長線而言科技股漲幅報酬率不會落後權值股。

