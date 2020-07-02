〈陸股盤後〉權值股動起來 價漲量增 上證續漲逾2%

在中國經濟好轉之下，資金開始向今年漲幅相對落後的權值股移動，帶動週四 (2 日) 上證開高後走揚，金融、白酒類股延續前一日領頭羊角色，市場人氣回溫，促使上證在前一個交易日衝破 3000 點整數關卡後，週四 (2 日) 再逼近 3100 點大關，成交量也順利突破兆元關卡。

而外資方面同樣呈現瘋狂買超，今日買超金額逾人民幣 170 億元，創 6 月 19 日以來新高。反觀今年漲幅已高的創業板指則是表現相對弱勢，在上證拉抬之下，指數終場才順利由黑翻紅小漲 0.2%。

盤面上，證券、保險、白酒、煤炭漲幅較大；工藝、貴金屬、農藥、農牧飼漁、汽車產業則表現低迷。

資料來源: 東方財富網, 上證綜指日線走勢

截至收盤，上證綜指上漲 2.13%，收報 3090.57 點；深證成指上漲 1.29%，收報 12269.49 點；創業板指小漲 0.20%，收報 2424.39 點。週四 (2 日) 滬深兩市成交金額達人民幣 1.08 兆元，是 3 月 10 日以來首度衝破兆元大關。

北向資金進出方面，週四 (2 日) 北向資金共買超人民幣 171.16 億元，其中滬股通買超人民幣 111.61 億元，深股通買超人民幣 59.55 億元。

產業消息

券商分析指出目前無論從 P/E、P/B 等比率來看中國證券類股在 A 股市場都處於相對便宜的位置，目前來看投資的安全性較高，再加上這兩個交易日 A 股成交量擴大，吸引資金流向證券類股，光大證券、山西證券、浙商證券、中信建投、國金證券等約十檔個股出現漲停。

地方專項債可用於補充中小銀行資本，刺激銀行類股上漲，中國銀行上漲 2.3%、建設銀行上漲 1.9%、工商銀行上漲 1.4%。

法人觀點

市場分析認為，北上資金在連續兩個交易日休市後重新開市，而這段期間消息面上沒有重大利空。美中之間緊張氣氛投資人暫不理會，主要因為美國針對中國的制裁只在企業層面，若影響到兩國間貿易可能市場反應就會不同。

而在沒有重大利空，美股也持續反彈之下，北上資金大舉流入今年漲幅落後的上證綜指。進入 7 月初的連兩個交易日，似乎類股輪動走向權值股，如地產、銀行、具題材性的原物料類股等，而前期大漲的生技醫療出現回檔修正。

但輪動到權值股是不是 A 股漲勢的最後一波仍難以確定，主要還要觀察美中之間如何進展，以及疫情的變化，在這些因素沒有爆發負面進展之下，資金行情會不斷推升指數走高。

山西證券則表示，近期 A 股成交量上升，類股輪動行情有機會再延續下去，對整體 A 股市場抱持樂觀態度。中長期來看，投資人可留意經濟復甦和政府政策受惠概念，如消費性類股、5G、數據中心、充電樁及新基建等概念均可關注。