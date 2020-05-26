外銀響應綠能政策 滙豐銀替西島離岸風場開立36億元保證函

外銀響應政策積極參與國內離岸風電開發，滙豐銀行繼參與 CIP 主導的彰芳西島離岸風場、規模 900 億元的聯貸案後，今 (26) 日宣布開立該風場高達 36 億元的保證函，保證範圍涵蓋彰芳與西島風力發電西部離岸風電建設項目。

滙豐銀行指出，銀行體 CIP 量身定作的保證函解決方案，以抵禦專案建設衍生的相關風險；本次交易中，同時也為亞洲及歐洲等多國政府的官方出口信用機構提供新台幣計價的定期貸款。

西島離岸風場是由哥本哈根基礎建設基金 (Copenhagen Infrastructure Partners，簡稱 CIP) 主導建設，預計將於 2024 年完工，完工後可望成為全台最大的海上風能項目之一，預估可為本地 60 多萬戶家庭提供乾淨能源。

根據 2019 年全球風能協會報告指出，全球離岸風電自 2013 年以來每年平均成長 21%，預估至 2030 年全球風電總發電量將超過 200GW，屆時亞洲也將是風電產業發展幅度最大的關鍵區域，其中主要成長市場包括台灣、越南、日本等地。

另外，國際再生能源總署也指出，離岸風電將成為全球能源體系的變革者，也比碳基能源更具競爭力，預估 2030 年全球離岸風電的發電量將增加 10 倍之多。

滙豐銀行表示，隨著低碳經濟轉型的融資需求增加，以及再生能源基礎建設的資金來源持續多樣化，為因應不斷變化的金融時代與環境，銀行持續提供創新的綠色解決方案，支持對氣候變遷、能源永續帶來積極作用的專案基礎建設。