IC設計強強滾 台股攀5個多月新高 漲104點收11909點

美股四大指數齊揚，那斯達克再創新高，台股今 (3) 日跳空上漲百點站上 11900 點關卡，多頭指標台積電大漲逾 2% 創波段新高，IC 設計族群持續獲買盤挹注，資金行情火熱，指數終場上漲 104.02 點或 0.88%，收在 11909.16 點，創 5 個多月新高，成交值也放大至 2160.68 億元。

觀察權值三王表現，台積電早盤發動攻勢，最高站上 330.5 元，重返 4 個多月新高，終場收在 329.5 元，漲幅達 2.3%；股王大立光同樣漲近 2%，收在 4325 元；鴻海則受中印局勢影響，相對大盤弱勢，跌近 1%，收在 85.3 元。

其他權值股也發揮穩盤角色，台達電漲 2.4%；聯發科、廣達漲近 2%；富邦金、國泰金、中信金等金融族群也強勢走升；不過，中華電、國巨今日表現相對偏弱。

多檔 IC 設計股持續躍居多方標的，股后矽力 - KY 一度站上 2000 元大關，雖然終場漲幅收斂，但仍小漲 0.25%，收在 1985 元；其餘個股如祥碩、瑞昱、聯詠、世芯 - KY 與鈺太等，皆寫下歷史新高價；另外，揚智、創意、重鵬、鈺創也都亮燈漲停。

蘋果 iPhone 新機下半年力拚如期上市，讓沉潛已久的蘋概股持續醞釀旺季反彈行情，台光電、台郡、廣達、和碩、緯創、華通、欣興等今日皆強勢上漲，同時，市場也相當關注大立光及台積電雙王法說會釋出的景氣動向。