台勝科Q4訂單能見度趨明朗 8吋接單情形優於預期

矽晶圓廠台勝科 (3532-TW) 客戶需求熱絡，第 3 季接單已近滿載，第 4 季訂單能見度漸趨明朗，12 吋需求持穩，8 吋則受惠疫情等相關應用帶動，接單情形比預期熱絡，可望維持第 3 季動能。

台勝科董事長林健男日前在股東會上表示，第 3 季接單已近產能，估本業獲利將與第 2 季相當，但第 4 季市場有不確定變數，下半年營運能否會比上半年好，還有待觀察。

不過台勝科指出，近期客戶需求漸趨明朗，第 4 季訂單看得比較清楚，12 吋需求維持穩定，而 8 吋表現優於預期，由於疫情持續帶動遠距教學、居家辦公及醫療等相關應用成長，推升面板驅動 IC、電源管理 IC 等客戶訂單熱絡，比原先看到的情況更好。

台勝科第 2 季受惠筆電、平板與伺服器景氣上升，推升矽晶圓出貨走強，且客戶擔心同業因疫情影響生產，策略性增加採購量，以提高安全庫存 ，8 吋與 12 吋都維持高稼動率，本業獲利估將優於首季，上半年雖然銷量較去年成長，但因售價下跌，獲利估仍低於去年同期。

台勝科 5 月營收 10.37 億元，月增 1.77%，年增 9.87%，創近 14 個月新高；前 5 月累計營收 49.88 億元，年減 1 成。第 1 季稅後純益 3.95 億元，季增 1.19 倍，年減 62%，每股純益 1.02 元，近 3 季高點。