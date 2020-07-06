日友北京二廠緊急加入處理新發地市場生鮮物 6月營收創今年新高

日友環保 (8341-TW) 今 (6) 日公布 6 月營收為 2.52 億元，創今年來單月新高，主要在新投產的北京二廠獨家協助處理北京新發地市場魚產生鮮貨物，推升單月營收向上。

日友主管指出，北京二廠新產能已開出，由於北京再度爆發疫情，推升廢棄物緊急處理需求急升，日友緊急加入處理，北京二廠執照預計 7 月取得。

日友 6 月營收 2.52 億元，創今年新高，月增 9.57%，年增 9.68%，第二季營收為 6.85 億元，季增 2.72%，年增率 7.07%，累計 2020 年上半年營收 13.51 億元，年增 14.3%。

日友在兩岸的投資事業開展順利，彰濱廠 2 座焚化爐產能利用率提高至 80%，中國山西運城廠將在第 4 季完工後，明年加入營運，而江蘇宿遷廠也將在 9 月動工，明年第 3 季投產，營運量持續提升。

日友主管指出，新冠肺炎疫情後，中國更重視醫療廢棄物處理，有助日友業務擴張及成長，6 月日友北京二廠已緊急加入北京新發地市場魚產生鮮貨物處理。

日友已連 2 年營收成長逾 15%，去年彰濱廠第 2 座焚化爐完工加入營運，今年首季北京醫療廢棄二廠完工，第四季山西運域有害廢棄物處理廠也將完工，明年正式投產，江蘇宿遷開發掩埋廠將在 9 月動工，明年第三季營運，第二階段也將再於當地投資焚化爐。

台灣方面，由於日友第 2 座焚化爐操作漸順，彰濱廠合計 2 座焚化爐的產能利用率，第二季估提高到 80%，有助營收向上；法人認為，今年日友每股純益可望衝上 10 元，再創新高。

日友受惠處理量能提升，今年首季營收 6.67 億元，毛利率 61.26%，年增 2.65 個百分點；稅後純益 2.29 億元，年增 34.25%，每股純益 2.05 元。