聚碩通吃遠距與資安商機 轉投資打進晶圓代工龍頭

軟體代理商聚碩 (6112-TW) 今年以來受惠遠距需求爆發，網路雲端相關應用軟體出貨出現三位數增幅，而資安應用也報佳音，旗下轉投資公司主力產品資安相關軟體，也順利打進國內晶圓代工龍頭廠，且有其他大廠持續洽詢中，有助聚碩獲利。

聚碩董事長李昌鴻表示，代理的思科 (Cisco) Webex 是全球市占最高的線上視訊會議軟體，另外也有代理戴爾 (Dell) 旗下虛擬平台軟體 VMware、Citrix 等，由於疫情帶動遠距會議需求大增，出貨表現不俗，相關軟體成長逾倍數。

除本業亮眼，聚碩藉由轉投資擴大資安檢測及防護版圖，據悉，旗下資安服務商動力安全過去專注在金融保險資安領域，在佳世達集團聯合艦隊效益帶動下，跨足半導體，並打進國內晶圓代工龍頭供應鏈。

該晶圓代工龍頭去年遭受到勒索病毒攻擊，導致機台中毒、產線受影響，後續為了提高安全防護性，大力強化內部軟硬體資安升級，動力安全打進後更頗受好評，據悉，除龍頭廠外，也接獲其餘半導體大廠及電子廠的洽詢，聚碩也可望同步受惠。

而為加深合作效益，聚碩今年也加碼動力安全持股，持股比重提升至 2-3 成，另外聚碩也增持德鴻，鎖定 CRM 顧客關係管理業務軟體，未來可望發揮更大的綜效。

法人預估，聚碩今年在遠距需求帶動下，全年營收仍可維持雙位數年增，營收規模放大下，毛利率可望攀升，加上業外轉投資挹注，全年獲利增幅可望優於營收成長。