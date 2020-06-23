勤業眾信：美頁岩油業損失將達3千億美元 破產潮恐來襲

據勤業眾信聯合會計師事務所於週一 (22 日) 所發布的報告指出，新冠肺炎 (COVID-19) 疫情導致油價重挫，並衝擊美國的頁岩油產業，預期該產業的損失金額將高達 3 千億美元，且恐面臨破產潮。

油價下跌導致頁岩油業者面臨資產價值減損的問題，預估總規模將達 3 千億美元，且大部份的資產減損將於 Q2 提列。由於許多頁岩油業者面臨沉重的財務壓力，預期將引發大規模的整併潮及破產潮。

新冠疫情的爆發造成石油需求量萎縮，且受到居家防疫措施及旅遊禁令的影響，導致航空旅遊需求大幅下降，據統計，全球的汽油需求量衰退了 3 分之 1。

此外，在 4 月份時，由於石油供給過剩、需求不振的問題，導致 WTI 原油期貨價格一度跌落至負值區間。為了紓緩能源市場的壓力，石油生產國採取了大規模的減產措施，加上在各國重啟經濟後，石油需求量逐漸回溫，促使 WTI 原油價格大漲了超過 200%，但仍低於今年年初時的每桶 60 美元。

根據勤業報告，若原油價格跌至每桶 35 美元，則有 30% 的美國頁岩油業者，將面臨破產的危機，而另外有 20% 的公司，將面臨沉重的財務壓力。

由於頁岩油業者所提列的資產減損規模將高達 3 千億美元，預期將會降低公司未來的獲利能力，進而增加負債比率，並導致投資人的風險提升。