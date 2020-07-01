6月製造業PMI反轉回升 二大產業已轉為擴張

中華經濟研究院今 (1) 日公布 6 月台灣製造業採購經理人指數 (PMI)，雖連續 3 個月呈現緊縮，但已較上月回升 2.4 個百分點至 47.2%，其中，六大產業有四大產業回報緊縮，而化學暨生技醫療產業 (51.1%) 和電子暨光學產業 (50.4%) 轉為回報擴張。

圖：中經院提供。

中經院指出，市場恐慌氣氛明顯趨於緩和，廠商不再像日前悲觀，但仍需留意市場不確定性大，持續觀察第二波疫情發展。

6 月 PMI 的 5 項組成指標中，新增訂單、生產、人力僱用和存貨持續緊縮，不過，供應商交貨時間已轉為上升。

而製造業的「未來六個月展望」指數，在 4 月滑落至史上最快緊縮速度 (25.7%) 後，緊縮速度放緩，6 月續揚 13.3 個百分點至 44.1%，其中，電子暨光學產業和基礎原物料產業續揚 10.2、21.1 個百分點至 44.7%、45.5%，使製造業未來展望指數緊縮速度大幅趨緩。

報復性消費現象推升 八大產業 NMI 皆呈現擴張

從非製造業來看，6 月台灣非製造業經理人指數 (NMI) 中斷連 4 月緊縮轉為擴張，指數攀升 8.8 個百分點至 54.0%，中經院說明，此反應部分服務業出現報復性消費。

NMI 的 4 項組成指標中，商業活動和新增訂單轉為擴張，供應商交貨時間呈現上升，人力僱用緊縮。

而 6 月八大產業 NMI 皆呈現擴張，依擴張速度排序為住宿餐飲業 (68.8%)、營造暨不動產業 (58.8%)、零售業 (57.7%)、運輸倉儲業 (56.7%)、資訊暨通訊傳播業 (52.9%)、金融保險業 (52.6%)、教育暨專業科學業 (51.5%) 與批發業 (50.9%)。