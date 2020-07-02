〈夏普5G新機登台〉戴正吳：第二波疫情影響恐更大 Dynabook獲利穩拚年底日本上市

鴻海 (2317-TW) 轉投資夏普會長戴正吳今 (2) 日表示，第二波疫情恐比第一波嚴峻，會是下半年的變數，不過，旗下筆電品牌 Dynabook 在遠距需求帶動下，疫情期間仍逆勢成長，規劃年底前在日本掛牌上市。

戴正吳表示，夏普近期要公告日本財年第一季 (4-6 月) 的財報，狀況應該會比前一季 (1-3 月) 好很多，但下半年變數還是很大，尤其第二波疫情，現很多朋友、同學在美國，分享第一手資訊來看，目前美國疫情狀況比第一波還嚴重。

以夏普各產品線來看，戴正吳指出，辦公室事務機、影印機等，因為在家上班、辦公室不運作，導致需求下滑，目前虧損壓力依舊較大。

不過，戴正吳強調，其他產品線都已經陸續回溫，甚至像 Dynabook 還有受惠遠距上班，逆勢成長，而 Dynabook 在成立 2-3 個月後就一路保持獲利，也預計年底在日本安排上市。

而夏普另一轉投資，光學鏡頭元件廠康達智 (Kantatsu)，雖然近期美中貿易紛爭衝擊華為訂單需求，使近 2 個月獲利表現較差，但戴正吳仍對後市深具信心，會跟鴻海集團旗下的鴻騰 (FIT) 合作，讓康達智快速重生。

戴正吳更透露，康達智是個很夯的公司，很多公司投石問路想要併購，也顯現具有價值，目前夏普持股約 4 成多，若加計鴻騰的持股，整體掌握股權更超過 7 成。