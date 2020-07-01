夏普收購美華泰搶百億美妝商機 未來擬轉型日系生活百貨

鴻海 (2317-TW) 集團旗下台灣夏普今 (1) 日宣布，收購本土美妝連鎖通路品牌美華泰 MIRADA，跨足美妝百貨市場，搶攻一年 600 億元的商機，後續美華泰也將朝日系時尚生活百貨的購物平台逐步轉型。

夏普認為，依整體消費趨勢分析來看，在數位經濟時代下，實體零售版塊正快速朝向虛擬零售移轉，網路市場絕對是積極開拓的重點，未來美華泰 MIRADA 將以虛擬通路為主取代實體通路經營。

美華泰也將於 7 月中在台灣夏普 100% 投資的可購樂 (COCORO Life) 電商平台內，成立「美華泰 MIRADA 品牌旗艦店」，提供上千件美妝、美材及高 CP 值生活百貨商品，搶攻一年 600 億元的美妝商機。

不過，因應台灣美妝百貨市場競爭愈趨激烈，夏普表示，將主導美華泰進行品牌轉型與升級，除提供原有商品外，也會引入日本夏普相關資源、智能生活家電 (AIoT)、美容家電及透過既有系統平台的整合，推出以「日系時尚生活百貨」為主軸的新型態電商服務平台，預計 10 月正式上線。

而美華泰目前在台灣擁有 145 萬的會員，加上夏普旗下電商平台可購樂 (COCORO Life) 後，總會員數將達到 200 萬人，將有助強化夏普在台灣電商平台的布局。