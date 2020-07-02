智擎一線胰臟癌合併療法 三期試驗結果樂觀

智擎 (4162-TW) 表示，與授權夥伴法國公司 IPSEN 合作的新藥 ONIVYDE (安能得) 第一線胰臟癌合併療法，在第一、二期臨床試驗中具安全性，智擎表示，樂觀看待第三期臨床試驗結果。

安能得第一線胰腺癌合併療法，是將 ONIVYDE 加上 Oxaliplatin 與 5-FU/LV，療法處方名稱為 NALIRIFOX，在第一、二期臨床的劑量探索階段中，並未發現新的安全性疑慮，中位存活期也達標，顯示 NALIRIFOX 具有良好抗腫瘤效果，且數據支持全球第三期臨床試驗。

智擎總經理胡宇方表示，根據一、二期臨床資料，期望第三期臨床試驗可看到正向結果，將安能得推進到第一線治療上，讓更多胰腺癌病患受惠。

智擎指出，ONIVYDE 合併療法日前已獲美國、歐洲、亞洲等主要國家核准，可用於第二線胰腺癌病人，目前正進行小細胞肺癌及第一線胰腺癌的樞紐試驗，且也獲美國 FDA 新藥快速審查資格，可加速新藥在美國的上市時程。

智擎表示，胰腺癌是罕見且致命的疾病，約占所有癌症比例 3-7%，其中，美國 5.76 萬名胰腺癌患者中，有一半以上患者被診斷出患有轉移性疾病，5 年內存活率僅有 3%；胰臟癌高居日本癌症死亡前 5 大，每年死亡人數更高達達 2.2 萬人以上。