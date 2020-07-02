女模林若亞抗稅成功可少繳2萬元稅款 專家：為稅法樹立新里程碑

名模林若亞 2005 年為了 5 萬元補稅款槓上國稅局，最後因承審法官聲請釋憲，促成財政部修法促成「名模條款」，台北高等行政法院日前判決，林若亞所得可扣除成本後再繳稅，補稅金額也從 5.12 萬元降至 3.04 萬元成功抗稅，不僅可少繳 2 萬元稅款，也有助於藝人、球員未來爭取租稅權益，為我國稅法寫下新里程碑。

林若亞 2005 年申報綜所稅時，主張自己從凱渥領取的 99 萬元為「執行業務所得」，可扣除成本後再依剩餘金額繳稅，遭國稅局認定須補稅 5.12 萬元，林若亞不服一狀告上法院，雙方歷經 15 年纏訟後，台北高等法院在 5 月 28 日判決定讞。

資誠聯合會計師事務所今 (2) 日發表「109 台灣年度最佳稅法判決」評選結果，其中林若亞因抗稅官司，最後聲請釋憲並促成財政部修正《所得稅法》的「薪資費用核實減除方案」(俗稱名模條款)，被選為最佳判決。

中正大學財經法律系教授黃俊杰指出，林若亞與國稅局的抗稅官司，直到日前才由台北高等行政法院判決定讞，此案有兩大特點值得肯定，包括：法官找來林若亞與凱渥釐清「酬勞分拆比例方式」，並在判決明確點出林若亞補稅金額上限。

黃俊杰說明，法官在審理過程中確認林若亞與凱渥公司，雙方協議執行業務所得以「七三分」方式分帳，以此反推林若亞當年收入總額為 142 萬餘元，經計算林若亞只需補稅 3 萬餘元，林若亞可少繳 2.07 萬元稅款。

黃俊杰指出，高等法官明確做出補稅上限判決，則有助於避免該稅單因訴訟曠日廢時而成為萬年稅單，這將有助於藝人、模特兒、球員等爭取租稅權益，堪稱我國稅法修改的重要里程碑。