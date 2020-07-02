〈5G論壇〉中華電拓自駕車領域 衝刺B2B業績成長

中華電 (2412-TW) 副總吳坤榮今 (2) 日認為，車連網將是未來 5G 應用領頭羊，目前已參與交通部位在淡海新市鎮的智慧交通車聯網試驗場域，有機會成國內首個提供實際載客服務，同時也加入地方政府的智慧交通城市車流計畫，依據車流量調整號誌，目標要帶領消費者體驗 5G 場域，長期來看，可帶動 B2B 業務。

「5G 智慧城市場域交通科技新紀元」研討會今 (2) 日登場，吳坤榮在會上表示，2G、3G 時期技術發展著重在車相關的救援服務，如 TOBE 行動服務、通用汽車 OnStar 系統等；3G、4G 時技術注重在與人相關的娛樂、安全體驗，如車用娛樂系統、車載資通訊系統等；進入 5G 時代，則開始與 AI、IoT 結合，著重「人車路」發展，包括自動駕駛、自動假使共享乘車、車輛間相互通訊、交通號誌資訊相互傳輸等。

吳坤榮認為，車連網、自駕車是扮演 5G 垂直應用的領頭羊，且隨著民眾持續體驗車連網後，會再延伸出不同類型的商業模式，藉此，有助 B2B 業績成長。

從國外車連網應用來看，吳坤榮說，美國電信商 Verizon，在每個交叉路口安裝 5G 連接的攝影鏡頭與感測器，來辨識交通狀況與偵測行人模式；德國、法國及盧森堡則共同推動跨境數位測試場，除偵測自動駕駛與車聯網外，也測試各國家的交通號誌標誌差異。

吳坤榮表示，中華電參與淡海新市鎮車連網試驗，該試驗計畫是首個結合 5G 的車連網應用，該試驗場域為半開放式，且有提供混和車流接駁服務，更是第一個提供民眾自駕車接駁體驗。

此外，中華電也參與高雄、台南、嘉義的智慧交通城市車流計畫，在車流計畫中導入兩大車輛判斷系統，分別為影像辨識及行動定位，可針對車流量統計調節紅綠燈時間，或是道路較壅塞的路段，進行提前預警。