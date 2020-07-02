聯準會若實行YCC策略 恐對日圓匯價產生影響？

《彭博社》報導，日本外匯分析師們表示，一旦聯準會實施殖利率曲線控制 (YCC) 政策，那可能將會對美元兌日圓匯率產生影響，而影響的程度大小，將取決於目標殖利率曲線的區間段。

據對 YCC 機制早已司空見慣的日本外匯分析師預測，聯準會可能會將目標設在殖利率仍有溫和下行空間的 3 至 5 年期區間段，但是分析師們在一系列的《彭博社》訪談中表示，如果目標設在更長期限的殖利率上，那麼隨著投資者對美元流動性的增加、財政支出的加大和預期中殖利率的下行作出反應，美元將可能會下探 100 日圓的水平。

瑞穗銀行首席市場經濟學家 Daisuke Karakama 表示：「若是目標設在中期殖利率上，那便可以明確美元兌日圓不會有上行風險，但若目標設在 10 年期殖利率上，這就會是一種比較意外的結果，所產生的影響也會更大，估計美元兌日圓匯率的核心波動區間，將可能從當前的 105 至 110 推低到 105 以下。」

白：美日十年期公債殖利率利差 白：美元兌日圓走勢圖 圖片：Bloomberg

儘管美債殖利率今年出現了下滑，但是日圓兌美元匯率僅上漲了 1%，目前處於大約 107.50 日圓兌換 1 美元的水平，經歷了 3 月份疫情恐慌加劇引發的劇烈波動後，美元 / 日圓的波動率現已平復下來。

投資者如今正在議論，聯準會會不會在今年晚些時候採取殖利率曲線控制政策以為美國經濟提供支撐，聯準會官員們在 6 月決策會議上未表現出任何要採取這一策略的意願，而日本央行自 2016 年以來一直將殖利率曲線控制作為其貨幣刺激計畫的一部分。

最近的一項《彭博社》調查結果表明，經濟學家預計，聯準會若真實施 YCC 政策的話，會將目標設在 2 至 5 年期殖利率上。

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