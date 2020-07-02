5月製造業燈號連亮3顆藍燈 台經院：廠商漸轉趨樂觀

台灣經濟研究院今 (2) 日公布 5 月製造業景氣信號值為 10.12 分，較上月增加 0.33 分，但燈號仍亮出連續第 3 顆藍燈，台經院指出，製造業實體經濟數據未明顯改善，且傳統產業的生產表現和市場需求仍疲弱，所幸隨著防疫管制措施逐步解除，消費意願增加，使製造業廠商對景氣看法轉趨樂觀，有助於拉抬經營環境面指標。

就景氣信號各主要組成項目觀察，有 2 個項目分數增加、3 項減少，其中，以經營環境面增加 1.01 分最多，成本面則增加 0.06 分，而原物料投入面與需求面分別減少 0.20 分、0.14 分，售價面減少 0.40 分最多。

台經院指出，5 月藍燈比重較上月的 66.69% 微幅增加至 67.00%，黃藍燈由 26.49% 減少至 17.61%，綠燈由 6.82% 增加至 15.39%，本月無代表景氣揚升的黃紅燈和繁榮的紅燈。

其中，5 月又以電子零組件產業景氣燈號轉為綠燈表現最佳，台經院解釋，由於宅經濟商機蓬勃發展、遠距教學，以及異地辦公趨勢，帶動個人電腦的更新、網通設備的升級和資料中心的擴充需求，再加上 5G 通訊、高效能運算等新興科技應用需求熱絡，使相關電子零組件產品銷售明顯暢旺。

5 月電子零組件生產指數年增 22.15%，創單月第 3 高，且是連續第 6 個月雙位數成長，拉抬需求面指標。