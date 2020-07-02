長榮航交機計畫遞延 開航米蘭時間未定視疫情發展

長榮航 (2618-TW) 今 (2) 日召開法說會，對於因新冠肺炎疫情而延宕開航的米蘭新航點，總經理孫嘉明指出，實際開航日期要觀察市場狀況和疫情發展來做調整，而今年的交機計畫也多數遞延。

孫嘉明表示，未來擴展計畫仍會按原先規劃的方向進行，只要疫情不再具有威脅且各國不再有隔離措雌，最快 2-6 個月就可以開航並銷售。

孫嘉明進一步說明，今年原先規畫將交機 5 架 B787-10，2 月已交 1 架，但 2 月下旬起因疫情趨於嚴峻，原定 4 月交付的新機遞延至 7 月底，另外 3 架也會與波音討論繼續延期。

長榮航強調，疫情對旅遊信心的衝擊顯而易見，這不但現在式也是未來式，市場上雖有些樂觀看法認為航空客運有望僅遭受半年衝擊，但航空業受到的衝擊時間應會更長。

因此，在客運方面，長榮航的航班將依各國入境檢疫規定和市場需求持續機動調整，但維持骨幹航線航班營運，並爭取復工包機及撤僑專機業務。

而貨運則是積極將貨機機隊利用率最大化，並投入客機資源擴大運能，目前採行的方式有客機不載客僅腹艙載貨、客機客艙拆座椅載貨，以及貨機航點以客機飛航等。

航線航點規劃方面，長榮航指出，將以商務、探親需求等骨幹航線優先恢復和增班，再配合市場復甦趨勢逐步飛航旅遊航點。

在疫情爆發前，長榮航 1 月客運營收達 107 億元，年增 15%，但在疫情嚴峻衝擊下，前 5 月客運營收僅剩下 195.9 億元，年減 54.1%，載客人數年減 61.2%；反觀貨運營收因大量客機航班停飛、貨運艙位大減，加上醫療防疫物資及電子網通產品急單湧現，帶動前 5 月貨運營收 162.7 億元，年增 57.9%，成為今年主要穩定營運的動能。

另外，長榮航強調，到 6 月底的約當現金約 300 億元，而政府紓困有 200 億元，資金面無虞。