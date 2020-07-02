思科CEO：新冠病毒讓客戶砸錢配備居家工作環境

新冠病毒期間，大眾越來越適應居家工作模式，思科 (Cisco) (CSCO-US) 也看到越來越多客戶轉向使用其視訊會議工具和安全性工具。

思科執行長 Chuck Robbins 週三受訪時表示，在新冠病毒大流行之初，思科客戶花錢強化其安全性，「我們全部客戶都花很多錢將居家環境轉換成工作環境。」

防疫期間，大眾居家工作與學習（圖片：AFP）

這種轉變的結果是，視訊會議軟體「目的不再是視訊和休閒見面、隨意小聊，我們的客戶會在這些平台上討論其寶貴的知識財產權，我們必須確保我們擁有隱私和安全性。」

Robbins 表示，這項重點讓思科的產品，尤其是視頻會議軟體 WebEx，在一群競爭產品中脫穎而出。

「對客戶而言，解決方式越簡單越好。對我們高階企業客戶來說，他們仍偏向使用 WebEx 來提供其所需的隱私和安全性。」

WebEx 仍然是會議軟件的領導者，但其競爭對手 Zoom (ZM-US) 取得了巨大的進步，根據調研機構 Synergy 研究集團今年 6 月的報告，今年第一季 Zoom 的市佔率自去年同期的 13% 上升至 28%，而思科則自 43% 下降至 37%。

最終，新冠病毒大流行顯示出，「那些先前曾投資強化技術架構和基礎設施的客戶，就能更容易地讓工作模式自辦公室過渡到居家。對各企業執行長來說，如果他們有能力，從資本支出的角度來看，或者他們在本身業界更具知名度時，他們就會意識到，在看到下次危機時，確保自己的基礎設備就位之重要性。」