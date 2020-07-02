美國眾議院通過1.5兆美元基建案 但恐難完成立法

美國眾議院週三 (1 日) 以 233 票贊成、188 票反對，批准了一項 1.5 兆美元的基礎設施投資議案，以擴大在道路、橋樑、公共交通和鐵路方面的支出，但白宮和參議院共和黨人反對，法案前景仍不確定。

運輸與基礎設施委員會主席、民主黨議員 Peter DeFazio 表示，這次投票結果顯示，眾議院多數議員都希望為新的願景努力，以改善美國嚴重惡化的基礎設施問題。

但反對此案的共和黨人批評，這是一個充滿浪費的「綠色新政」提案，參議院多數黨領袖 Mitch McConnell 並沒有興趣帶入此案，白宮早前則威脅將會否決此案。

在 5000 億美元交通運輸資金中，很大一部分與綠色措施有關，要求各州制定減少溫室氣體排放的目標，並做出其他具有氣候意識的努力。法案許多重點都放在減少碳排放上，並包括針對可再生能源和其他清潔能源上，一整套稅收減免措施。

運輸委員會成員 Sam Graves 表示，這根本不是基礎建設法案，是一項氣候法案，甚至沒有針對這些問題的解決方案共識。

環境保護和公共工程委員會主席、共和黨參議員 John Barrasso 認為，這一提案「是條死巷，沒有成為法律的可能性。

依據此案，將有近 5000 億美元用於陸路交通需求，1300 億美元用於學校基礎建設，1000 多億美元用於建造或修復住房，1000 億美元用於擴展網際網路寬帶，以及 300 億美元用於醫療設施。

先前雖然傳出川普政府正準備一項規模預計達 1 兆美元的基建計畫，主要用於交通改善，但兩名政府官員週三表示，目前仍不清楚是否及何時會公布此一提議。