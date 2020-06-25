瞄準傳統手錶愛用者 三星Galaxy Watch 3渲染圖曝光

先前，就有不少傳言指出，三星智慧手錶 Galaxy Watch 3 即將推出，預期將與最新的 Galaxy Note 20 系列和 Galaxy Fold 2 等系列共同於 8 月 5 日的 Unpacked 發表會上推出。如今，Galaxy Watch 3 的渲染圖曝光。證實了邊框可以旋轉的傳聞，並且顯示出部分細節上與舊款三星 Galaxy Watch 相似。

Galaxy Watch 3 的渲染圖曝光 (圖片：gizmochina)

根據渲染圖，Galaxy Watch 3 將具有旋轉物理邊框，如同 2018 年的出初版 Galaxy Watch 一樣。此外，除了黑色人造皮革錶帶之外，預期也將將推出更多其他錶帶的選擇。不過，與 Galaxy Watch 對比，Galaxy Watch 3 將帶來更薄的邊框、更大的螢幕與邊框比例、不同風格的按鈕以及旋轉邊框上的標記被移除。

就規格而言，三星的新可穿戴設備將是通過美國軍規防護認證 MIL-STD-810G 認證，並獲得 IP68 認證的保護等級。預計將提供兩種尺寸，45 毫米配上 1.4 吋顯示器螢幕，和 41 毫米配上 1.2 吋螢幕。

此外，新的 Galaxy Watch 3 預期也會搭載 Gorilla Glass DX 抗刮玻璃、心率偵測器、心電圖感應、睡眠偵測功能、無線充電功能、防水等特性。可能也會搭載新版針對穿戴裝置設計的 One UI 介面。同時，內建 GPS 與 4G LTE 網路連接功能，但也可能會提供 Wi-Fi 連網的版本。

從外表上來看，三星似乎正在嘗試推出新的可穿戴設備設計，這家南韓國科技巨頭沒有採用蘋果的現代式設計方法，而是瞄準了一般傳統手錶佩戴者。