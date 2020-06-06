〈熱門股〉英利-KY受惠中國車市復甦趨勢 股價周漲近4成

隨著各國重啟經濟活動，車市產銷正逐步進入正常水準，而中國車市已見築底復甦跡象，多家汽車零組件本周股價明顯走揚，英利 - KY(2239-TW) 一周來更是大漲逼近 40% 最為強勢，最高來到 80 元，創近 3 個月半來高點。

據中國乘聯會釋出最新訊息，5 月乘用車市場日均銷量達 4.9 萬台，與去年同期持平，並未見持續性的衰退，看好消費市場從疫情衝擊中快速復甦，而汽車等耐久財買氣明顯回升。

外資機構認為，中國車市最壞狀況已過，若 6 月銷售維持 5 月表現，第二季乘用車銷售將見到正成長，第三季更可望見雙位數增長，使全年中國車市跌幅預測收斂。

英利主要客戶之一一汽大眾 5 月銷售年增幅達 22%，大眾集團仍看好，今年銷量不至於與年初預期落差太多，中國車市長期需求增長並未改變，後市對英利等主要供應鏈的拉貨需求受投資人期待。

法人也表示，英利已研發出電動車電池組的玻纖複合材料上殼體，以及電動車電池組鋁合金下殼體，長期可受惠輕量化、電動車兩大趨勢，後市添新成長動能。

除了中國車市正觸底復甦，4 月歐美車市衰退持續擴大後，5 月下旬起隨著各國陸續重啟活動，法人預料歐美車市谷底應已過，汽車類股有望全面性轉強，尤其零組件業者後續拉貨需求可期。