電金齊力推升台股站穩11700點 三大法人聯手買超47.3億元

台股今 (1) 日開平走高，在資金浪潮持續席捲下，電子股主掌多頭兵符，金融股持穩，填息行情表現不俗，帶領指數一度大漲逾百點，雖然終場漲幅收斂至 82 點，但仍站穩 11700 點關卡，三大法人今日同站買方，共買超 47.3 億元。

觀察籌碼面進出，外資持續買超 36.47 億元；投信終止連 4 賣，轉為買超 1.22 億元；自營商同步買超 9.59 億元，三大法人聯手買超 47.3 億元。

權值股發揮穩盤作用，台積電持續受到資金追捧，今日股價勁揚 1.4%，來到 317.5 元；鴻海則回檔休息，下跌 0.4%，收在 85.9 元；光學雙雄受惠新 iPhone 題材持續大漲，大立光漲近 3% 收在 4200 元、玉晶光續創歷史新高；國泰金及富邦金上演除權息大秀，股價雙雙漲逾 1%，緩步邁向填息之路，並帶動金融股走升。

IC 設計族群再獲資金青睞，揚智、鈺創亮燈漲停；瑞昱漲 6%、力旺、聯詠、智原、義隆、新唐也都表現強勢。不過，指標股聯發科面臨漲多拉回，股價由紅翻黑。

此外，電動車大廠特斯拉股價強勢創高，帶動國內相關概念股走勢，其中，健和興亮燈漲停、新普大漲逾 3%，貿聯 - KY 同步走強。

中華電、台灣大昨天 5G 風光開台，但股價各自表現，中華電在盤下震盪、台灣大則上漲 1.4%，但仍帶動 5G 概念股成為熱門族群，鴻家軍的建漢、台揚、亞太電皆帶量大漲。

大同股東會因逕自判定市場派逾 5 成股權表決權及投票權引發爭議，董事長林郭文艷親上火線也難釋疑，證交所決議，大同 2 日起打入全額交割股，導致今日開盤即跌停，鎖在 18.9 元，創 3 個月新低價。

法人表示，電子第 3 季傳統旺季到來，各國經濟持續復甦，加上新機陸續發表，可望帶動企業獲利回溫，為指數提供支撐，有機會挑戰前波高點 11771 點，觀察籌碼方面，外資 6 月以來僅買超 841 億元，在市場資金旺盛下，若美股持穩，台股 7 月行情仍可期待，投資人可留意 5G 題材及蘋果概念股表現。