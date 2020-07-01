〈富邦財經論壇〉疫情若爆二次大流行 全球經濟2022年才看得到曙光

富邦金 (2881-TW) 今 (1) 日舉行富邦財經趨勢論壇，經濟何時復甦備受矚目，富邦金控首席經濟學家羅瑋表示，下半年市場存在「第二波疫情是否捲土重來」等四大不確定因素，將牽動經濟及金融市場動向，若疫情爆發二次大流行，估全球經濟要到 2022 年才有機會見到曙光。

羅瑋表示，經濟復甦關鍵，觀察重點是進入冬季後疫情是否在北半球捲土重來，若各國做好充份準備，下半年未出現大流行，明年 3 月或下半年就有機會復甦。

在復甦型態上，羅瑋指出，以製造業為主的亞洲經濟體包括中、韓、台、越南雖已復工，但因歐美終端需求不振，復甦將呈 NIKE 型；美、德、日等先進國家有機會呈 U 型或 W 型；仰賴觀光旅遊服務業為主的星、港，以及巴西、印度、南非等疫情嚴峻國家，可能呈現 L 型走勢。

羅瑋進一步指出，下半年市場存在四大不確定因素，牽動經濟及金融市場動向，包括：新冠肺炎疫情、美國總統大選、貿易衝突及油價戰爭。

疫情造成經濟前景惡化，讓市場喪失信心，連帶降低石油市場需求牽動油價；而近期川普民調支持度下降，加上種族衝突延燒，若川普為鞏固支持鐵票、移轉國內不滿情緒，再次施壓中國、歐盟挑起貿易衝突，將對市場造成負面影響。當金融市場出現劇烈動盪時，Fed 是否持續大力介入支持。

針對股債投資，羅瑋表示，受疫情衝擊，企業獲利大幅萎縮，雖然市場資金充沛支持股市行情，但仍需留意北半球是否出現二次大流行，美國總統大選及 Fed 政策。在各國央行同步實施寬鬆貨幣政策下，各國公債殖利率向下空間有限，隨著通膨壓力減輕，新興市場央行有降息空間將支持債市表現；但因企業獲利仍未好轉，有違約的機率，投資人需小心公司債或高收益債的地雷。

另外，目前全球經濟黯淡，需求不振使得原物料價格持續低迷，雖然供需失衡狀況在 OPEC + 維持減產政策下稍微改善，但若未擺脫疫情影響，預估油價微幅上揚後將維持 40 - 60 美元區間波動。而寬鬆的貨幣政策與市場避險需求有可能帶動黃金價格上揚。外匯市場方面，目前市場的不確定性使得美元維持高檔，未來疫情若出現緩和，美元和日圓都將因市場風險意識下降而轉弱。