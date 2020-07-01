台股驚險站上11700點 上漲82點收11703點

美國單日確診數又回到高峰，但美股周二因經濟數據轉佳強拉尾盤收漲，台股今 (1) 日資金行情火熱，由電子股領軍，IC 設計族群再度躍居盤面焦點，金融股也回神，終場指數上漲 82.18 點或 0.71%，收在 11703.42 點，成交金額為 1920.73 億元。

觀察權指股表現，台積電持續受到資金追捧，今日股價勁揚 1.4%，來到 317.5 元；鴻海則回檔休息，下跌 0.4%，收在 85.9 元；光學雙雄受惠新 iPhone 題材持續大漲，大立光漲近 3% 收在 4200 元、玉晶光續創歷史新高；聯電、廣達、台達電、日月光投控皆在盤面上表現；國巨、中華電、中鋼、統一則震盪下挫。

台股 7 月除權息大秀由台化、金控雙雄等重量級個股揭序幕，台化上漲約 1%，緩步邁向填息之路；國泰金及富邦金表現也不俗，皆上漲逾 1%，同時帶動金融股走勢，兆豐金、台新金、上海商銀、中信金、遠東銀都上漲逾 1%。

IC 設計族群再獲資金青睞，揚智、鈺創亮燈漲停；瑞昱漲 6%、力旺、聯詠、智原、義隆、新唐也都表現強勢，不過，龍頭股聯發科面臨賣壓湧現，股價由紅翻黑。

高價股方面，矽力 -KY 上漲近 2%、祥碩也勁揚逾 6%、譜瑞 - KY 大漲 3% 再度回歸千金股行列，信驊則震盪下跌。