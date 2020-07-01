二波疫情又起 美國參議院通過PPP申請延長案

美國參議院週二 (30 日) 通過小企業薪資保護計畫 (PPP) 延長至 8 月 8 日的議案，這項計畫原應於週二晚間關閉，原本國會若不調整用途，所餘超過 1300 億美元將返還財政部。

與美國財政部共同管理 PPP 的小企業管理局 (SBA) 表示，截至週二晚間，這項 6690 億美元的計畫已批准了超過 480 萬筆貸款，總額 5206 億美元。

PPP 於今年 3 月創建，並經過兩次修改。馬里蘭州民主黨參議員 Ben Cardin 提出延長時間議案，他表示，6 月 30 日的最後期限是 3 月時所做的「合理假設」，當時議員們認為至 6 月底將回到正軌，因此不需要其他申請。

不過，疫情的發展出乎意料，近來各州新冠肺炎 (COVID-19) 病例激增，減慢了經濟重新開放腳步，部分酒吧與企業再次關門。

由於共和黨也感受到疫情重起的壓力，延長的議案在參議院獲得一致通過。眾議院尚未審議，一位民主黨助手表示週二晚間不會投票。

依 PPP 計畫，政府貼補以聯邦貸款的形式發放，如果企業遵循方案的規則，包括將將貸款的 60% 以上用於薪資，則可獲豁免。

紐約州參議院民主黨議員 Chuck Schumer 表示，現在有大量企業需要申請，如果這個計畫今天完結，他們將很不幸，現在他們可以於 8 月 8 日前重新申請。