〈台股盤前〉觀察兩大指標 大盤挑戰前高11771點

台股昨 (1) 日站上 11700 點，外資拉權值股鴻海、台積電，對台灣 50 進貨，減持富邦 VIX、買進元大台灣 50 反 1 避險，終場加權指數收 11703 點。美股今晨漲跌互見，亞馬遜、Netflix 和特斯拉等科技股領軍大漲，那斯達克指數再刷歷史新高，台股短線除持續關注國外疫情發展及經濟狀況外，新台幣升值趨勢及法人買賣超動態為近期盤面觀察指標，今（2）日將挑戰前高 11771 點。

台股資金行情火熱，在雙王之權王台積電、股王大立光開高之後，由電子股領軍，金融股持穩，外資在現貨買超 36 億元，期貨淨多單增加至 33495 口。自營商選擇權淨部位，目前以賣賣權為主要布局，期貨呈現大量淨多單。

今天觀盤重點，中美貿易戰讓台灣發展半導體產業找到機會，加上台積電、華邦電等半導體廠商近年投資超過 2.72 兆元，行政院會今日拍板「推動台灣成為半導體先進製程中心」，目標 2030 年半導體產值達 5 兆元；半導體族群表現可期。

印度媒體 TechnoSports 報導，中國大陸手機品牌小米為強化晶片能量，有意與聯發科合作，共同開發客製化手機晶片。若成局，將是聯發科首度為單一客戶開發客製化手機晶片，由於小米近期市占快速成長，全球市占「坐五望四」，兩強合作，有助聯發科後市動能。聯發科今日股價表現備受期待。

國泰金總經理李長庚昨日表示，1997 年亞洲金融風暴時，台灣幸運躲過衝擊，卻也錯失金融整頓的機會，而這波新冠疫情，加上低利率時代以及數位轉型等三大原因，相信台灣金融整併時機已到來。金融股久違的併購題材再起，是否帶動類股表現值得關注。

整體來說，台股目前打出 W 多方型態，今天將挑戰 6 月 11 日高點壓力，而外資 6 月以來僅買超 841 億元，在市場資金旺盛下，且新台幣近期相當強勢，顯示熱錢湧入檔不住，資金行情今天除了將帶動加權指數挑戰前高 11771 點，後續攻堅 12000 點關卡也可期待。