〈富邦財經論壇〉蕭乾祥：台股三大優勢加持 下半年蓄勢攻12682點

富邦金 (2881-TW) 今 (1) 日舉行富邦財經趨勢論壇，富邦投顧董事長蕭乾祥表示，新冠肺炎延燒全球，為了救市，全球央行的充沛資金供應形成資產市場的重要支撐，疫情對產業趨勢、市場結構的後續影響與調整，將會是下半年投資佈局的重要關鍵，以台股來說，「科技供應鏈、民間投資、穩定殖利率」三大優勢加持，看好台股下半年蓄勢再戰 12682 點。

蕭乾祥表示，面對嚴峻的經濟環境與危機，各國央行及政府緊急推出了各項救市政策，美國聯準會自 3 月起無上限量化寬鬆貨幣 (QE) 解救市場可能出現的流動性危機，將資產規模一舉從 4.1 兆美元拉升突破 7.1 兆美元，短短兩個多月內就釋出高達 3 兆美元的資金，對比 2008 年金融海嘯後，聯準會耗時五年共推出三輪 QE，對市場挹注超過 3 兆美元，此次 Fed 無上限 QE 規模之大、速度之快，史無前例。而歐洲央行亦宣佈將執行 1.35 兆歐元的 QE 計畫，各國央行以大量銀彈來刺激需求面，穩定快速下墜的經濟，也讓急挫後的金融市場盼到春風。

充沛的資金行情近期也燒旺台股，蕭乾祥表示，主計總處預估台灣今年經濟成長率為 1.67％，仍能維持經濟穩定的成長。這次全球經濟受到新冠肺炎疫情影響，主要國家的經濟衝擊都直逼金融海嘯的慘況，然而台灣這次與全球同樣面臨疫情影響，卻繳出與過去金融海嘯台灣 GDP 負成長 1.6% 完全不同的表現。這中間最大的差異，在於產業結構調整，也就是，台灣逐漸從過往的三角貿易與代工經濟，轉型成為全球半導體及重要零組件的供應鏈重要伙伴，「科技供應鏈」成為台股第一優勢。

第二優勢為「民間投資」，蕭乾祥指出，近年台商回流，民間投資穩定成長，尤其是電子零組件 (含半導體) 產業投資金額不斷攀高，占整體製造業投資比重由十年前的 59%，至去年已提升至 65%，推升整體製造業的固定資產投資金額逼近 1.5 兆元。

蕭乾祥說，這樣的投資現在逐漸看到「經濟轉骨」的成效，台灣半導體與電子零組件的產值近十年來不斷成長，成為全球重要的電子元件供應鏈夥伴。由於 5G 行動通訊與 AIOT（智慧物聯網）這些新一代科技對於半導體與相關電子零組件與高附加價值的網通設備、工業電腦及伺服器需求不斷提升，台灣在這些領域都極具國際競爭力。

加上受惠於美中貿易戰造成全球供應鏈重組的轉單效應，與去美化需求，台股的科技股從過往的硬體代工逐漸轉型發展成為重要科技元件供應鏈，後續的發展潛力值得期待。

蕭乾祥強調，從台灣的經濟表現、全球科技供應鏈重要性提升，及考量全球資金潮的效應，預期下半年台股加權指數有機會向上突破 12682 歷史高點，順勢挑戰 12800。整體台股股價淨值比（P/B）區間預估落在 1.65~1.95 倍水準，對應指數高低點位約在 10700~12800 點區間。

選股方面，蕭乾祥建議，可以遠距商機、科技產品升級帶動的半導體與手機組件需求、綠能政策及高殖利率績優股四大主軸，做為輪動操作的標的。

陸股科技股比重持續提升 估上証綜指下半年區間 2700-3300 點

此外，蕭乾祥也談到陸股展望，他表示，中國大陸官方為了刺激因為疫情而受到重創的內需經濟，近期積極推出以 5G、大數據中心、工業物聯網等七大項目的「新基建」。可以看出中國大陸加速 5G 的基礎建設，來發展各項通訊網路的商業應用，不僅彌補首季的內需經濟失血，更有提振其產業結構調整與升級的目的。

此外，上交所將推出科創 50 指數，政策面欲透過資本市場扶植中國大陸的科技新創產業意圖明顯，觀察陸股在這兩年的類股表現，醫藥生物、計算機、電子通信等產業板塊市值不斷提升，壓縮傳統的銀行、不動產及國營公用事業市場占比的顯著趨勢。

蕭乾祥表示，下半年陸股的科技股仍是投資人必需關注的重點。就上證指數來看，以中國 GDP、陸股市值及上證指數股價淨值比（P/B）區間綜合分析，預估 2020 年上證指數 P/B 評價區間將處於 1.3~1.7 倍水準，對應指數高低點介於 2700~3300 點區間。

關於 2020 年陸股投資佈局，蕭乾祥建議，聚焦新基建政策、科技自主供應鏈及內需消費板塊，並以產業龍頭指標股為首選。