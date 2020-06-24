華為最大旗艦店上海開業 正面挑戰蘋果、三星

中國科技巨頭華為位於上海的全球最大旗艦店在週三 (24 日) 開業，無視來自美國的嚴厲打擊，持續挑戰蘋果 (AAPL-US) 等競爭對手，致力於搶占更大的國內市佔率。

華為旗艦店位於上海知名步行街，也就是南京東路 233 號的南京大樓，面積超過 1500 坪，這不僅是對蘋果的挑戰 (對面就是蘋果的旗艦店)，也是對南韓的三星的一個挑戰，三星近年來積極向中國市場拓展，但仍未沒有成功。

美國政府在上個月針對華為的打擊行動，擴大到了全球科技供應鏈公司。美國商務部緊縮對華為出口禁令，要求使用美國晶片製造設備的外國企業供貨之前必須先取得出口許可。

外電報導，由於供應鏈中斷，華為推遲了即將推出的高階 Mate 系列，該系列產品每年秋季推出，來與蘋果的 iPhone 正面競爭，而上海旗艦店的開幕，強調了華為是一個消費者品牌，該公司希望在面對地緣政治不利因素的情況下，能與消費者更多地互動。

研究公司 IDC 的技術分析師 Joey Yen 表示：「在如此艱難的時期，華為能開設這樣的旗艦店確實表現出了自己的力量，這是在告訴世界，華為仍在提供最好的產品，並且有能力與蘋果相抗衡。」

華為、蘋果、三星在中國市佔率 (圖片：asia.nikkei)

Joey Yen 也表示，無論在中國境外發生什麼，「為中國消費者開設大型旗艦店都表明，華為希望加強與合作夥伴和零售商的承諾，甚至持續擴大在中國國內的龐大市佔率」。

華為在先前曾表示，該公司正在轉變其零售戰略，從主要與全球運營商和零售渠道合作，轉變為開設並經營自己的商店。專家認為，這將有助於公司更好地塑造和控制品牌形象。

去年，華為在中國智慧型手機市場上佔有 38% 的市佔率，並且繼續保持強勁增長，今年一月至三月的的第一季中，市佔率達到 41%。

不過，華為要趕上蘋果所採用的零售策略似乎仍有一段路要走，蘋果於 2008 年在北京開設了第一家中國商店，此後，蘋果在中國的業務已擴展至約 42 家，其中包括上海的 7 家和全球 500 多家。