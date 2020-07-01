股市上下震盪卻繞回原點！分析師：不知所謂夏季 反正富貴險中求

股市上下震盪，冒險與不冒險間，投資人千萬難！有關 COVID-19 的大新聞鐵定會持續衝擊市場，讓不確定性高漲，資產也會來回劇烈波動。

DataTrek 研究小組報告週一指出，由於難以量化未來是否還有更多未知，投資人處於「無信念市場」，只能「保持警惕」。

這個想法再結合新興共識，即市場會劇烈但區間的波動一段時間，投資人會感受到「沒有動力、沒有進展且不知所謂的市場景象。」

Evercore ISI 分析師 Dennis DeBusschere 向來預期「市場會劇烈、扁平化一陣子」，週一他再強調，「投資人應該預期，隨著 COVID-19 的消息更迭，市場會有更激烈的逆轉表現。」

BCA Research 分析師 Doug Peta 週一也以「待定狀態 (Limbo)」表達了類似概念。

「中立是很無聊平淡的，既不熱烈也非冰冷，不在這裡也到不了那裡，若推薦平衡投資組合中的基準股權比重會讓我們不安。但在風險回報動能變得足夠清晰到值得加持或減持之前，沒有理由移轉資金配置。」

股市仍有可能上漲

DeBusschere 認為，「只要死亡人數仍偏低，且有跡象顯示重啟經濟的腳步在掌握中，那麼下行風險就會受限，最終就業成長需要加速，經濟活動也得返回較為正常的水準，但在短期內，財政和貨幣支撐加上低死亡數據，這些可望推漲風險資產。」

BCA 認為，「 在一年的時間內，我們仍會增持股票，因為我們不認為這種疾病大流行會造成企業獲利永久的負面衝擊。」

DataTrek 在 6 月 22 日止的一週進行一項調查，其問題是「您認為 S&P 500 今年會以多少作收？」，調查結果是：

較目前水準上升 10%：20%

較目前水準上升 5%--10%：21%

較目前水準上升 5% 左右：21%

較目前水準下降 5%--10%：18%

較目前水準下降 10%：19%

DataTrek 聯合創始人 Nicholas Colas 和 Jessica Rabe 報告指出，「我們多年以來，從沒看過或做過這種投資者調查，從最糟糕的項目到最好的項目，幾乎每一個選項得到的票數都相近，而且這只是談論未來 6 個月的狀況罷了。」

儘管市場充斥不確定性，但 DataTrek 也和 DeBusschere 和 BCA 一樣保持謹慎樂觀態度，「我們的觀點一直是，企業獲利狀況比經濟狀況更容易摸清，且股市在經過幾週停頓後應會持續上漲。」