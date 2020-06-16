中國人行6月回收近兆人民幣 貨幣不再寬鬆？

中國人行週一 (15 日) 進行人民幣 2000 億元 MLF 操作，利率則保持 2.95% 不變。由於 6 月份共有人民幣 7400 億元的 MLF 到期，人行「縮量」展延舉動，使市場不光對 6 月份調降 LPR 的預期有所改觀，再加上 6 月以來人行回收逆回購到期資金約人民幣 5000 億人民幣，約 1 兆人民幣的活水消失，市場甚至開始有緊縮貨幣的雜音出現。

資料來源: wind

6 月 8 日人行已預告將針對 15 日到期的 MLF 進行「一次性」展延，但意外的事只展延人民幣 2000 億元的 MLF，顯示 6 月份人行將向市場回收人民幣 5400 億元的活水。

另一方面，6 月份後人行也開始在公開市場回收短期流動性，在 5 月份時人行還釋出人民幣 6700 億元逆回購以穩定金融體系流動性，但進入 6 月後截至 15 日止，人行共回收人民幣 4900 億元。

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不過，以中國短期流動性情況來看，DR001 和 DR007 在進入 6 月後開始下滑，分別已跌至 1.5% 和 1.8% 以下，反映銀行間流動性是在合理範圍，再加上目前尚未到繳稅或是其它貨幣政策工具集中到期等壓力，因此資金需求低，使得人行開始彈性調整市場流動性。

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而人行這次操作 MLF 未調降利率已是連續第 2 個月未調整公開市場操作利率，是否人行對於寬鬆貨幣態度有所轉變？以人行於 5 月份公布的第一季貨幣政策報告內容來看，首要目標是保持流動性合理充足，反映只要市場出現缺資金的跡象人行將釋出流動性，反之亦然。

因此，即便 6 月份 MLF 操作利率不變，使得 20 日的 LPR 調降機率不高，但不表示人行對於貨幣政策態度有轉向。

人行在第一季貨幣政策報告內已強調受到疫情影響中國經濟仍面臨許多不確定性，只要有必要人行會在適當時機推出政策對沖疫情所帶來的衝擊。

另一方面，近期人民幣匯率雖有小幅度回升，但目前仍然處於歷史低檔附近，流動性若過度寬鬆將對人民幣匯率形成進一步壓力，這並不利於股債市的穩定。

