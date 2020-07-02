〈貴金屬盤後〉1800大關當前 大量獲利了結出現 黃金自9年高點回落

週三 (1 日) 交易，黃金期貨價格收低，自前一日突破 1800 美元並登上近 9 年高點後回落。

Oanda 高階市場分析師 Craig Erlam 表示，隨著金價接近 1790 美元，「獲利了結的交易又再次出現，由於再上去是如此重要的水準，我預期會看到更多獲利了結行為，漲勢會很快被拋棄。」

「這不是說，我們不認為某個時刻能突破 1800 美元，反而要是不能突破，我會很訝異，是因為現在動能赤字巨大，讓我對這個時間點高度質疑。」

黃金多頭預測，對新冠疫情擴散的擔憂，以及各國政府和央行為縮限疫情對經濟的負面衝擊而推出的刺激措施，為金價刷新高點紀錄創造了有利環境。

Spartan Capital Securities 首席市場經濟學家 Peter Cardillo 週三表示，「黃金持續上漲，達到了歷史最高水準，為今年某個時刻達到 2000 美元鋪路。」

8 月交割的黃金期貨價格下跌 20.60 美分或約近 1.1%，收每盎司 1779.90 美元，前一日交易高點曾達 1807.70 美元。

前一日收盤價 1800.50 美元，根據道瓊市場數據，創下自 2011 年 9 月以來交易最活躍契約的最高收盤價。2011 年 8 月最高收盤價紀錄曾達 1891.90 美元。

以交易最活躍契約計算，今年上半年黃金期貨漲幅超過 18%，第二季漲幅近 13%，而 6 月份漲幅近 3%。

交易最活絡、9 月交割的白銀期貨價格下跌 42 美分或近 2.3%，收每盎司 18.218 美元。

白銀今年上半年上漲 4%，但本季激增 32% 以上，6 月漲幅近 0.8%。

在黃金收盤後後，Fed 最近期貨幣政策會議記錄顯示，Fed 官員認為經濟可能在「一段時間內」需要高度寬鬆的貨幣政策的支持，且有必要在未來幾個月提供「更清晰」的利率路徑。該會議記錄發布後，8 月交割的黃金期貨電子盤交易變動不大，仍在 1779.20 美元。

ADP 週三公布的數據顯示，美國私營部門 6 月份新增就業人數 237 萬人，不及預期。黃金在該數據公布後走低。官方非農就業報告將在週四公布，較慣例提早一日，係因本週五適逢美國獨立紀念日。

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