〈貴金屬盤後〉疫情未朗 市場避險 黃金突破1800美元 收近9年高點

週二 (30 日) 交易，黃金期貨價格突破每盎司 1800 美元，創下自 2011 年以來的最高收盤價，係因新冠病毒大流行帶來的不確定性推動了黃金的避險投資。

GraniteShares 投資組合經理 Jeff Klearman 表示，「黃金是 (年初至今) 獲得正收益的少數主要資產類別之一。需求遭破壞造成美國和全球經濟受挫，各國因而推行了空前的貨幣和金融刺激措施，這是今年黃金表現的主要背後力量。」

佛州、德州、加州和亞利桑那州新增確診人數增加，引起大眾擔憂美國和其他世界各地經濟自衰退中復甦的潛在狀況。

「因新冠病毒對美國和全球經濟復甦的影響持續帶來不確定性，加劇了股市波動，美國即將進行總統大選、美國內亂、全球貿易摩擦，以及持續大規模貨幣刺激與可能的財政刺激措施，這些全都提供了金價強力的支撐，因此近期內幾乎沒有理由看到金價下行。」

8 月交割的黃金期貨價格上漲 19.30 美分或約近 1.1%，收每盎司 1800.50 美元，為交易最活躍契約自 2011 年 9 月以來最高收盤價。

2011 年 8 月黃金期貨價格曾創下 1891.90 美元。

今年上半年，交易最活躍的黃金期貨價格漲幅超過 18%，本季漲幅近 13%，而 6 月漲幅則近 3%。

交易最活絡、9 月交割的白銀期貨價格上漲 57 美分或 0.6%，收每盎司 18.637 美元。

白銀今年上半年上漲 4%，但本季激增 32% 以上，6 月漲幅近 0.8%。

紐約 Fed 主席 John Williams 週二表示，經濟似乎在復甦中，但損害仍在，「經濟仍遠未達到健康狀態，可能要耗費數年才能實現完全復甦。」Williams 的發言過後，貴金屬價格刷新盤中高點。

市場也聽取了 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 和美財長梅努欽 (Steven Mnuchin) 的國會證詞。鮑爾和梅努欽向眾議院金融服務委員會提供指導，內容涉及取消商業活動防疫限制的風險。

週二交易，ICE 美元指數下降 0.2%。今年迄今該指數約上升 1%。

其他金屬交易

10 月交割的白金期貨價格上漲 2.8%，收每盎司 851.20 美元，今年迄今跌幅約 13%。

9 月交割的鈀金期貨價格上漲 1.8％，收每磅 1966.90 美元，今年迄今約上漲 3%。

9 月交割的銅期貨價格上升 1.3%，收每磅 2.7285 美元，本季漲幅 22%，但今年迄今仍下跌 2.4%。

Klearman 表示，「銅價已經大幅遠離新冠危機深淵時觸及的低點。」他指出銅價在今年到 3 月 23 日低谷期間下跌了近 30%。中國和全球其他大型經濟體的防疫封鎖措施「削減了銅礦真實和預計的需求。」

他也指出，雖然防疫封鎖措施衝擊了銅礦需求，但也因為礦山關閉，供應端也受衝擊，因此兩相抵銷，有助於價格大幅脫離低點。

「隨著全球解除防疫限制，銅礦的需求量和供應量都應會上升，美國、中國和其他世界各地與基礎設施有關的財政刺激計劃都可能會推動需求高於新冠病毒大流行之前的水準。」