疫情趨緩 4月中國70大中房市續回溫

周一 (18 日) 中國統計局公布 4 月份 70 大中城市中有 50 城新建商品住宅價格較前一個月上漲，3 月呈現月增城市數量則是 38 城，以月度漲幅來看唐山、南京以月增 1.8% 居冠。

一線城市

4 個一線城市新建商品住宅銷售價格年增 2.9%，漲幅比 3 月下滑 0.4 個百分點；月增 0.2%，漲幅與 3 月份相同，其中北京下降 0.3%，上海上漲 0.6%，廣州和深圳保持不變。

中古屋方面，住宅銷售價格年增 3%，漲幅擴大 0.6 個百分點；月增 1.1%，漲幅比 3 月擴大 0.6 個百分點，其中北京、上海和深圳分別上漲 1.1%、1.2% 和 1.7%，廣州保持不變。

二線城市

31 個二線城市新建商品住宅和中古屋銷售價格年增率分別為 5.6% 和 2.2%，漲幅比 3 月份分別下滑 0.2 和 0.3 個百分點，已連續 12 個月走弱。

31 大二線城市新建商品住宅和中古屋住宅銷售價格月增分別為 0.5% 和 0.4%，漲幅比 3 月份均擴大 0.2 個百分點。

三線城市

35 個三線城市新建商品住宅和中古屋銷售價格年增率分別達 5.1% 和 2.4%，漲幅比 3 月份分別下滑 0.2 和 0.4 個百分點，已連續 13 個月保持不變或下滑。

35 個三線城市因價格較低的因素影響，新建商品住宅銷售價格月增 0.6%，漲幅比 3 月擴大 0.4 個百分點，超出一、二線城市。不過中古屋住宅銷售價格較為穩定，月增 0.2%，漲幅擴大 0.1 個百分點。

中國統計局表示 4 月份中國房市受到疫情趨緩，經濟恢復運轉，使得疫情壓抑的購屋需求得到釋放。中國 70 個大中城市房地產市場價格延續小漲的趨勢，總體仍保持穩定，並強調房子是用來住的、不是用來炒的核心定位。