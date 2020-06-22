英國首相強生：週二將宣布是否再放鬆防疫規定

英國首相強生 (Boris Johnson) 預計當地時間週二 (23 日)，宣布新的 COVID-19 疫情防控措施，包括那些行業可以在 7 月 4 日起重新開放，以及是否放寬 2 公尺的社交距離限制。

疫情防控措施已經對英國經濟帶來打擊，英格蘭的非必需品商店已於先前獲准重新開業，而威爾士的零售業，也由今天起獲准開放。

英國衛生大臣 Matt Hancock 早前表示，英國疫情顯然已經步入正軌，因此可以進一步放寬限制。但內閣也警告，如果放寬限制導致疫情重新升溫，這些放寬可能再次收緊。

與此同時，英國政府也計畫針對各個行業，發布重新開放的的社交距離指引。

一些保守黨議員一直要求，能夠放寬 2 公尺的社交限制距離，因為這一限制重創經濟。首相辦公室指出，強生週二將向國會通報下一階段的進展，包括酒吧、餐館、旅館和理髮店，是否可以從 7 月 4 日起在英國重新開業，以及對 2 公尺社交距離的審查結果。

Hancock 建議，顧客在進入酒吧時可能必須登記，以便在出現疫情時，可以順利地找到這群人。

政府承受著來自旅店業的壓力，要求放寬 2 公尺社交距離等規定，許多人表示，在目前的限制下不可能進行交易。

據報導，強生將繼續尋求專業意見，在週一完成開放指引的修改，然後再尋求內閣的批准，並於週二在議會公布。