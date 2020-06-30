〈台股盤前〉美股強彈+新款iPhone+5G開台題材 可望為大盤打強心針

台股昨 (29) 日補跌，終場下挫 118 點、收 11542 點，而美股四大指數今晨全面收紅，道瓊更是收漲近 600 點，加上市場傳出新款 iPhone 可望於 9 月如期亮相，蘋概股將動起來，且 今日是 5G 開台日，眾多題材加持下，預期可望為台股打一劑強心針。

美股在台灣端午連假期間大幅走跌，使得台股昨天也出現補跌，外資終止連三買、轉為賣超 129 億元，投信與部分集團股也出現結帳氣氛，摜壓台股終場下挫 118 點、收 11542 點，失守 5 日線，權王台積電、股王大立光分別跌破月、季線，強勢指標聯發科也失守 5 日線，譜瑞 - KY 則跌破千元，導致收盤台股從五千金打回四千金。不過，美股四大指數今晨全數上漲超過 1%，道瓊更是強彈超過 2%，可望連動台股今日反彈。

市場傳出，和碩旗下 iPhone 組裝廠上海昌碩已有三款 iPhone 12 新機在打樣，且每一款都有 4G 與 5G 兩個版本，顯示新款 iPhone 可望於 9 月如期亮相，蘋概股也將動起來，不僅代工廠鴻海、和碩受惠，台積電、大立光、可成等協力廠也將進入傳統旺季，推升業績，今日蘋概股股價反應備受期待。

中華電信、台灣大哥大 5G 今日先後開台，象徵台灣電信市場正式進入下一世代；以打造「數位國家、智慧島嶼」為首要目標的總統蔡英文，將親臨中華電信的開台記者會。據指出，中華電信 5G 服務已在台北捷運、高鐵等地布建完成，採 5G+4G 雙頻譜連接；可觀察今日電信三雄、5G 相關族群表現。

整體來說，台股今天將收月、季線，雙線均收紅應該無虞，因為本月至昨日為止大漲 600 點或 5.4%，而第 2 季至昨天也已大漲 1834 點或 18.9%，而今天在利多題材匯聚下，台股可望呈現反彈。