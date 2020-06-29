〈美股早盤〉波音737MAX獲准認證測試 帶領道瓊早盤漲逾180點

由於美國新冠確診病例持續飆升，部分州宣布放緩經濟重啟計畫，導致美股於上週五重挫，週一 (29 日) 美股無畏二波疫情可能性升溫，道瓊指數在波音 (BA-US) 獲得美國聯邦航空總署 (FAA) 批准，可以開始對 737 Max 飛機進行認證測試的利多帶領下，早盤漲近 200 點。

新冠疫情發展

最早重啟經濟的佛州、德州疫情持續惡化，繼週四德州宣布停止經濟重啟計畫後，週五佛州州長 Ron DeSantis 也下令所有酒吧暫停販售酒精飲料，並要求零售門市、餐廳、健身房等店家控制顧客人數。

不僅德州、佛州出現疫情，全美有 16 州皆陸續傳出第二波感染潮，白宮傳染病專家福奇 (Anthony Fauci) 週五警告，美國西南部疫情肆虐，很快全美新冠肺炎死亡人數也將隨之上升。

美中關係進展

繼美國參議院通過《香港自治法》後，川普政府週五 (26 日) 宣布，對損害香港自治、人權與基本自由的中國官員施加簽證限制。此外，在英國宣佈批准華為 10 億英鎊的研究設施後，對此美國國務院發表聲明，敦促所有盟國，仔細評估允許華為這樣不受信任的公司接觸敏感資訊的長期影響。

《華爾街日報》週五 (26 日) 報導，中國當局對川普政府近期的制裁感到強烈不滿，中國警告，美國近期越過紅線的舉措，可能會危及美中第一階段協議。

截至台北時間週一 (29 日)22 時許：

道瓊指數上漲 188.62 點或 0.75%，暫報 25204.17 點

那斯達克上漲 3.45 點或 0.04%，暫報 9760.67 點

標普 500 上漲 12.82 點或 0.43%，暫報 3021.87 點

費半下跌 3.78 點或 -0.19%，暫報 1918.23 點

台積電 ADR 下跌 0.28% 至每股 56.18 美元

十年期美債殖利率上漲至 0.648%

紐約輕原油上漲 0.60% 至每桶 38.72 美元

布蘭特原油上漲 0.51% 至每桶 41.14 美元

黃金上漲 0.06% 至每盎司 1781.35 美元

美元指數下跌 0.18% 至 97.230 點

美股道瓊指數日 k 線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

臉書早盤下跌 3.02%，達 209.31 美元。

繼消費品大廠聯合利華 (UL-US) 等百家企業加入抵制臉書 (FB-US) 活動後，星巴克 (SBUX-US) 及英國酒商帝亞吉歐 (Diageo) 也在週日 (28 日) 宣布響應人權組織的抵制活動，暫停使用臉書等社群媒體投放廣告。

近日來美國新增確診病例數飆升，預期將導致經濟重啟計畫放緩，企業也將延後廣告支出。分析師預估，臉書於 6 月份營收將增長 1%，Q3 則將增長 7%，創下自該公司上市以來最小的單季增長幅度。

波音早盤上漲 6.28%，達 180.61 美元。

美國聯邦航空總署 (FAA) 週日 (28 日) 表示，波音公司已經獲得批准，開始對其陷入困境的 737 Max 飛機進行認證測試，試飛最快將由週一 (29 日) 開始。測試預計將需要幾天，並且將包括各種飛行操作和緊急程序，以評估更改是否符合 FAA 認證標準。

但即使認證過程完成，波音要在全球範圍內恢復 737 Max 業務，仍須獲得歐洲、加拿大等監管機構批准。歐洲航空安全局 (European Aviation Safety Agency) 堅持，通過 FAA 認證不代表自動取得飛行歐洲的許可。

亞馬遜早盤下跌 0.37%，達 2682.55 美元。

亞馬遜於週四 (26 日) 證實將收購成立六年的新創公司 Zoox，表示將幫助 Zoox「實現自駕叫車願景」，顯示亞馬遜不只有意發展自駕車技術，也將叫車事業納入藍圖。亞馬遜並未公開收購金額，金融時報引述知情人士報導價碼超過 12 億美元。

若傳言為真，這將是亞馬遜進軍自駕車產業以來最大手筆投資，也是 2009 年以來第二大收購案，僅次於 2017 年以 137 億美元併下全食超市 (WholeFoods) 的交易。亞馬遜雖然不時出手收購，但金額通常不超過 10 億美元。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

PGIM 執行長 David Hunt 表示，經濟復甦的速度將會較人們所預期的更為緩慢且不平均，目前股市估值反映了投資人對於強勁 V 型復甦的預期，但 Hunt 卻認為這不太可能發生。

貝萊德策略師 Mike Pyle 表示，由於財政刺激政策的力道將放緩，再加上美國總統大選的不確定性、新冠疫情的擴大、以及美中關係的惡化，預期將為美股下半年的走勢增添風險。

富國銀行分析師 Christopher Harvey 表示，若拜登在總統大選中獲得勝利，則將會針對富人及企業加稅，屆時將對於美股造成負面影響，但目前美股估值尚未反映這個重大的風險。