威訊加入抵制臉書！暫停臉書、Instagram廣告投放

美國各大人權組織發起了抵制 Facebook(FB-US) 的活動，並指控 Facebook 未阻止平台上所散布的仇恨負面言論，並呼籲在 Facebook 投放廣告的廠商加入抵制活動，於 7 月份停止與 Facebook 的廣告合作。

美國電信龍頭威訊 (VZ-US) 於週四 (25 日) 宣布加入抵制活動，該公司媒體部門主管 John Nitti 表示，將會於 7 月暫停在 Facebook 及 Instagram 上投放廣告，直到 Facebook 提出令人滿意的改善方案。

根據市場分析公司 Pathmatics 統計，在 5 月 22 日至 6 月 20 日之間，威訊在 Instagram 上投放廣告的支出費用達 40.66 萬美元，同期間在 Facebook 的廣告支出費用達 146.03 萬美元。

包括反誹謗聯盟 (ADL)、美國全國有色人種協進會 (NAACP)、自由社會媒體行動組織 Sleeping Giants、民權倡導組織 Color Of Change 等在內的 6 大人權組織，於上週發起了抵制 Facebook 的 #StopHateforProfit 活動，呼籲全美各大廣告業主，一同抵制利用仇恨言論來獲利的社群媒體。

除了威訊之外，消費品大廠聯合利華 (UL-US) 旗下冰淇淋品牌 Ben & Jerry's，以及三大戶外用品品牌 The North Face、Recreational Equipment(REI) 和 Patagonia，皆宣布暫停在 Facebook 上投放廣告。

儘管各大廠商相繼加入抵制 Facebook，但由於 7 月份並不是消費品廣告投放的旺季，因此對於 Facebook 業績所造成的風險相對不高。根據數據顯示，廠商的廣告支出主要集中在第四季，特別是在聖誕假期購物季及黑色星期五。

2019 年第四季 Facebook 的廣告收入達 207.4 億美元，根據 FactSet 預估，今年 Q4 的廣告收入將達 230.4 億美元。