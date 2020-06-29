〈台股盤前〉二次疫情升溫多頭漲勢恐回檔 補跌壓力增

美股上週因確診人數遽增、經濟活動放緩，道瓊指數跌逾千點，法人認為，隨著美股回檔修正，台股連假後變盤壓力增，開盤恐有補跌壓力，不過市場資金充沛，加上進入除息旺季，台股仍有機會表現。

台股休市期間，道瓊指數跌掉 1140 點，跌幅 4.38%，費城半導體指數也跌掉 3.3%，法人指出，國際利空消息發酵，包括新冠肺炎疫情二次擴散、地緣政治風險升溫及美中貿易關係惡化等，隨時都會對大盤造成回檔壓力。

市場消息方面，美國對華為新禁令，讓聯發科第五代行動通訊 (5G) 晶片異軍突起，據了解，聯發科因應 5G 晶片出貨量大增，已分三波向台積電追單，每月追加投片量逾 2 萬片，涵蓋 7 奈米及 12 奈米，也排隊切入 5 奈米，成為填補台積電在海思停止下單後產能缺口的另一生力軍。

三星今年 8 月初的新品發表會，有旺一次推 4 大新品，包括旗艦智慧手機 Note 20 系列、折疊手機 Fold 2、智慧手表 Galaxy Watch 3、平板電腦 Galaxy Tab S7，有望為台供應鏈營運升溫，包括大立光、晶技、雙鴻、超眾、神盾、GIS-KY 等。

近期全球新冠肺炎疫情陡升，確診、死亡人數屢創新高，業界指出，當前台廠生醫防疫能量，包括解藥、疫苗進度均為亞洲第一，有望乘機打世界盃，搶攻整體新冠肺炎病毒數兆元的抗疫商機。其中，檢測方面，ABC-KY、瑞基、普生、德必碁、博錸、金萬林，均已分別拿下國際市場。

台灣大宣布，將於明 (30) 日舉行 5G 開台記者會，由董事長蔡明忠、總經理林之晨親自宣布 5G 資費，也是繼遠傳公布 7 月 3 日舉辦開賣「遠傳心 5G」服務之後，國內第二家宣布 5G 開台計畫的電信業者。