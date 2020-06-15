遭到美、中兩國夾攻 南韓晶片業呼籲政府加大支持

隨著美中科技戰持續加劇，南韓科技業也感受到壓力，一家總部位在南韓首爾的企業遊說團體在週一 (15 日) 表示，南韓晶片業需要更多來自政府的支持，以抵禦快速崛起的中國所帶來的挑戰，並趕上美國的領先地位。

根據南韓工業聯合會 (FKI) 的數據顯示，過去 10 年中，南韓在全球半導體市場中的平均市占率為 18%，僅次於美國的 49%，日本則以 13% 位居第三，其次是歐洲 9%、台灣 6% 和中國 4%。

然而，近年來，擁有記憶體晶片巨頭三星電子公司 (Samsung Electronics) 和 SK 海力士 (SK Hynix) 的南韓，遭到來自美國和中國夾攻。在過去的十年中，美國持續保持領導地位，而中國的市占率則是從去年的不到 2% 迅速增長到 5%。

相比之下，南韓的市占率則出現下跌，該國在 2010 年的市占率為 14%，在 2018 年躍升至 24%，隨後在去年降至 19%。

FKI 表示，中國逐漸在增強該國晶片研發能力，截至 2017 年，南韓和中國在系統晶片領域的技術差距僅有六個月，美國和南韓之間的技術差距在 2017 年時為 20 個月。FKI 也表示，中國的崛起​​是來自於中國政府對半導體產業大力支持的結果。

根據經合組織 (OECD) 在 2014 年至 2018 年之間追踪 21 家晶片公司的調查數據顯示，政府補貼佔營收比例最高的前五名晶片製造商中，有三家來自中國。報告也指出，中芯國際獲得了政府的援助，包括減稅和研發支持，相當於其營收的 6.6%。FKI 表示，相較之下，南韓政府對三星和 SK 海力士的支持比例，不到營收的 1%。

FKI 期望政府當局能夠擴大對該國晶片製造商的支持，以應對中國政府在該領域 170 兆韓元投資。

FKI 國際合作部負責人 Kim Bong-man 表示：「晶片業的競爭將比以往任何時候都要更加激烈。如今中美之間的科技戰激烈，並且日本的出口限制持續壓制我們的晶片業。南韓政府應提出減稅等支持措施來應對挑戰。」