〈能源盤後〉新冠疫情又擴散 需求復甦步伐受挫 WTI原油本週跌逾3%

週五 (26 日) 交易，原油期貨價格下跌，係因美國新冠確診人數創紀錄，全球部分地區的確診人數也增加，顯示原油需求復甦之路更加漫長，讓本週 WTI 原油期貨價格挫逾 3%。

Oanda 高階市場分析師 Edward Moya 週五研究報告指出，「在美國新增確診人數創下有史以來最高單日暴增紀錄後，意味許多州近期內恐必須再次施行封鎖關閉政策，原油需求復甦的說法遭到打擊。」

《華爾街日報》根據約翰 · 霍普金斯大學（Johns Hopkins University）匯總數據的分析，包含亞利桑那州、德州、南卡羅萊州和佛州在內的美國各州過去一週確診人數增加 30% 以上。

8 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 23 美分或 0.6%，收每桶 38.49 美元。

8 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 3 美分或 0.07%，收每桶 41.02 美元。

根據道瓊市場數據，本週 WTI 原油期貨價格下跌 3.4%，Brent 原油期貨價格下跌 2.8%。

Baker Hughes 週五公布，本週美國活躍的石油鑽井機具數量僅減少 1 個，仍有 188 個運作中。自 3 月 13 日止的當週以降，美國活躍的石油鑽井平台數量一直沒有增加。

路透使用衛星數據的分析報告指出，中國、歐洲和美國的交通量增加，這對能源吸收量來說是好事，有助於提供價格支撐力。然而，這與路透社對經濟學家所做的調查形成對比，調查顯示，大眾對全球經濟衰退程度的預期比先前更惡化，這最終將對未來原油價格構成阻力。

Capital Economics 助理經濟學家 Bethany Beckett 週四報告指出，「鑑於我們現在預期，中國 GDP 成長到 2020 年底時返回新冠疫情爆發前的水準，國內的石油需求可能隨之恢復。然而，中國境外的情況沒有那麼樂觀』。」

「美光方面，我們預期汽油需求迄今的快速反彈很快就會失去動力，此後只會逐步上升。」

「總體而言，原油價格近期前景很明顯令人沮喪。」Beckett 說。

Capital Economics 目前對 Brent 和 WTI 原油期貨年底價格定在每桶約莫 45 美元而已。

其他能源商品

7 月交割的汽油期貨價格下跌 3.4%，收每加侖 1.1533 美元，本週重挫 9.3%。

7 月交割的熱燃油期貨價格下跌 1.7%，收每加侖 1.1363 美元，本週收低 6.2%。

7 月交割的天然氣期貨價格逆轉上升 0.9%，收每百萬 Btu 1.495 美元。

7 月契約週五收盤到期，該契約週四挫逾 7%，係因 EIA 公布上週國內供應量增加程度大於預期。本週天然氣下跌 10% 以上。