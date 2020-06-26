〈能源盤後〉原油連跌2日後回檔上升 唯新冠疫情復燃 市場持續擔憂

週四 (25 日) 交易，原油期貨價格在連兩日下滑後終於收高，但美國和其他國家新冠病毒新增確診人數上升，市場對此的擔憂情緒挫傷了原油需求預期，並使本週原油價格仍走低。

美國經濟數據有一些改善，加上白宮官員的評論，有助於安撫交易者對短期經濟前景的焦躁情緒。

價格期貨集團高階市場分析師 Phil Flynn 表示，「耐久財數據大幅上升，以及白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 稱美國不會再次關閉經濟的保證，這些提振了信心。」

「對新冠疫情的恐懼一直使市場走低，但庫德洛提醒市場應更客觀看待新冠病毒數據，並聚焦近期公布的經濟數據正面跡象。」

美國 5 月份耐久財訂單增長 15.8％，優於經濟學家預期。根據 MarketWatch 調查，經濟學家先前預期該數據上升 10.3%。與此同時，每週請領失業救濟金人數自上週的 154 萬人稍微下降至 148 萬人。

8 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 71 美分或 1.9%，收每桶 38.72 美元。

8 月交割的 Brent 原油期貨價格上升 74 美分或 1.8%，收每桶 41.05 美元。

8 月 WTI 原油期貨價格週三重挫 5.9%，收在最前月契約一週來最低收盤價。8 月 Brent 原油期貨價格週三大跌 5.4%，為 6 月 15 日以來最低收盤價。

本週迄今，WTI 原油期貨價格下跌 2.6%、Brent 原油期貨價格則下滑 2.7%。

美國一些州正在重新導入封鎖關閉措施，且一些企業也宣布再次關閉或者延後重啟業務，例如蘋果 (AAPL-US)、迪士尼 (DIS-US)。

德州州長 Greg Abbott 週四宣布，為回應新冠病毒確診數和住院人數激增的情形，暫停重新開放德州。

Flynn 週四表示，延後重啟經濟「對一直指望需求改善的原油交易者來說不具吸引力。」

大宗商品專家表示，國際貨幣基金 (IMF) 週三發布的全球經濟前景嚴峻，這點打擊了原油市場信心。IMF 預期全球經濟萎縮 4.9%，較 3 個月前的預期幾乎低了 2 個百分點。IMF 首席經濟學家 Gita Gopinath 表示，「我們當然還沒走出低迷，我們還沒從大封鎖關閉中逃出來。」

然而，《經濟學人》認為，原油需求疲弱這一點預計不會是衝擊今年原油價格的主要因素。《經濟學人》全球經濟學家 Cailin Birch 指出，先前價格下滑主要是因市場對「美國庫存上升表明 GDP 成長放緩且有供應過剩的可能性」之擔憂。

EIA 週三報告，上週 (6/19 止) 美國原油庫存增加 140 萬桶，為連續第三週上升。EIA 數據也顯示，俄克拉何馬州庫欣的存儲中心上週減少了 100 萬桶，但國內石油總產量卻增加了 50 萬桶 / 日，達每日 1100 萬桶。

產量方面，Birch 認為，全球「生產仍受到相當程度的抑制」，沙烏地阿拉伯和其他 OPEC 成員今年將「很高程度遵守減產協議」，避免價格再次暴跌。

她還指出，從 3 月初到 6 月初，美國原油產量下降了近 20％，「抵消了近 2 年增加的產量。」

Birch 預期，令當前原油市場拉鋸的因素在未來幾個月會持續相互抵銷，讓今年下半年 Brent 原油價格大致維持在 35 美元至 45 美元區間。

週四天然氣期貨價格大幅收低，係因 EIA 公布，6 月 19 日止的一週天然氣供應量增加 1200 億立方英呎，高於分析師預期。根據 S&P Global Platts. 調查，分析師先前平均預期上週天然氣供應量增加 1070 億立方英呎。

7 月交割的天然氣期貨價格大跌 7.2%，收每百萬 Btu 1.482 美元。7 月契約將於本週五收盤到期。

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