〈能源盤後〉新冠病例陡增 美原油庫存連3週上升 原油挫逾5%

週三 (24 日) 交易，原油期貨價格挫逾 5%，係因證據顯示許多國家新冠病例陡增，引發大眾質疑重啟全球經濟的努力，此外，美政府數據顯示，國內原油庫存連續第三週上升。

Tyche 資本顧問公司管理夥伴 Tariq Zahir 表示，「真正的擔憂是，加州、德州、佛州在內等美國多州新冠病例增加。」他強調，這幾州並非小州，更顯份量，因此大眾擔心重啟經濟的規模可能會縮減，消費者需求也令人擔憂。

世衛 (WHO_ 指出，美國、中國、拉丁美洲新冠病例增加，引起大眾對第二波疫情的擔憂。

國際貨幣基金組織 (IMF) 週三下修今年經濟預期至 -4.9%，稱新冠病毒大流行已造成全球經濟活動空前大降。

Rystad Energy 資深石油市場分析師 Paola Rodriguez Masiu 週三報告指出，「如果疫情引發第二波封鎖關閉措施，石油儲存空間將難以容納未使用的石油，如果施行新的旅遊禁令，我們目前看到的汽油價格漲勢將被抹去。」

8 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 2.36 美元或或近 5.9%，收每桶 38.01 美元，為最前月契約一週來最低收盤價。

8 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 2.32 美元或 5.4%，收每桶 40.31 美元，為 6 月 15 日以來最低收盤價。

FXTM 高階研究分析師 Lukman Otunuga 表示，「全球新冠病例陡增，加上原油庫存增加的消息，原油變成焦慮的投資人最明顯的目標。」他提到，雖然 OPEC + 減產平衡市場，但近期油價下跌「仍高度受需求端動力的影響。」

EIA 週三報告，上週 (6/19 止) 美國原油庫存增加 140 萬桶，為連續第三週上升。根據 S&P Global Platts 調查，分析師原本平均預期原油庫存下降 10 萬桶。API 週二公布上週原油約增加 170 萬桶。

EIA 數據也顯示，俄克拉何馬州庫欣的存儲中心上週減少了 100 萬桶，但國內石油總產量卻增加了 50 萬桶 / 日，達每日 1100 萬桶。

EIA 報告顯示，上週汽油供應量減少 170 萬桶、蒸餾油庫存增加 249000 桶。根據 S&P Global Platts 調查，分析師先前預期汽油供應量減少 190 萬桶、蒸餾油庫存增加 10 萬桶。

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