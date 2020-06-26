〈Q3產業景氣展望〉中國5G市場下半年引爆 IC設計迎旺季

隨著中國積極推動新基建，5G 商轉區域增加，加上中國是全球最大的 5G 手機市場，市場看好，5G 換機潮將在下半年到來，IC 設計業者聯發科 (2454-TW)、聯詠 (3034-TW) 第 3 季可望迎來旺季。

聯發科先前預估，今年全球 5G 手機約 1.7 億至 2 億支，中國就有 1 億至 1.2 億支，是全球最大的市場，隨著中國 5G 建置速度加快，5G 手機滲透率將快速提高，聯發科因平價晶片布局完善，將成最大受惠者。

此外，由於近期華為禁令效應，中系手機品牌廠掀起新一波去美化浪潮，在海思出貨受限、三星產能僅供應自身產品，及高通遭去美化影響下，聯發科將取得中國市占，加上第 3 季客戶為推新品搶市，傳統旺季出貨可期。

市場傳出，由於聯發科 5G 手機晶片需求暢旺，積極向供應鏈追單，包括向台積電預定更多 7 奈米產能，以及向測試介面廠精測 (6510-TW)、旺矽 (6223-TW)、雍智科 (6683-TW) 等，提高訂單量滿足需求。

驅動 IC 大廠聯詠也認為，由於第 2 季印度組裝代工廠停工影響，客戶拉貨力道趨緩，加上庫存陸續去化，預計最慢 8 月客戶將重啟拉貨力道，推升 TDDI(觸控暨驅動整合 IC)、OLED 驅動 IC 出貨走揚，第 3 季營運仍樂觀看。