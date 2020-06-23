雍智傳獲聯發科大單 擬加班生產

半導體測試介面廠雍智科 (6683-TW) 營運報捷，傳接獲聯發科 (2454-TW) 下半年將推出的中階 5G 新晶片測試載板大單，有助營運加溫，雍智科不對客戶訂單回應，僅強調因應客戶需求，不排除加開產線班次生產。

市場傳，由於聯發科 5G 晶片性價比優於同業，加上中國去美化效應帶動，天璣 800 系列獲各大品牌廠採用，中階機種市占率持續提升，因此擴大對供應鏈下單，包括精測 (6510-TW)、旺矽 (6223-TW) 與雍智科等同步受惠。

其中，雍智科除拿下上半年聯發科 5G 晶片測試板訂單，外傳聯發科下半年將推一款新的中階 5G 晶片，雍智科也取得訂單，將更有助下半年表現。

雍智科指出，儘管今年手機終端需求不佳，但客戶新品挹注，加上 WiFi 等網通產品在遠距教學帶動下，IC 測試載板訂單能見度高，今年各產品線中，測試載板營收成長性最高，表現最好。

雍智科上半年受惠手機、網通需求帶動下，營收表現亮眼，3 月至 5 月營收連三月創新高，5 月單月更突破 1 億元，前 5 月營收 4.47 億元，年增 42.06%，創歷年同期高。

獲利方面，隨著雍智科營收規模擴大，加上改善製程精準度，首季三率三升，毛利率創新高，達 58.63%，稅後純益季、年增 38.78%，每股稅後純益達 2.52 元，同創新高，法人看好第 2 季營收衝高，獲利表現也將更好。

展望後市，雍智科認為，儘管疫情、貿易戰干擾，但 5G 已成未來主流，並不因此減緩半導體產業投資新技術的腳步，另外晶圓測試板屢傳捷報，今年展望樂觀，法人估營收、獲利皆可優於去年。