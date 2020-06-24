撐不下去！老牌光學廠Olympus分拆映像部門後賣出

日本知名光學大廠 Olympus (7733-JP) 週三 (24 日) 投下震撼彈。在目前以數位相機為主的映像部門將要賣給投資基金的 Japan Industrial Partners (JIP)，預估在今年 9 月底前正式簽約。

Olympus 股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

日本 Olympus 的映像部門，目前的主要商品為無反數位相機及輕便型數位相機，另外還有 IC 錄音筆等。相關人員在全球約有 4270 人。

在面對智慧型手機等產品的強大競爭壓力下，全球的數位相機需求隨之大減。Olympus 在截至 2019 財年，已連續三年出現營業損失。

Olympus 決定將映像部門分拆後賣給 JIP，相關人員及資產也都將進行讓渡。兩者計畫在今年 9 月底前正式簽約，並於年內完成交易手續，而總金額則未對外透露。

Olympus 的公司社長竹內康雄，長期以來在營運方針上表示，要將資源放在營業利益占了 9 成以上，生產內視鏡等產品的醫療部門。

而在 Olympus 的映像部門方面，雖然一直以來都有在生產據點進行重組，還有在收益性高的產品方面進行強化，但由於 Olympus 目前資源都集中在醫療部門，也難以持續來對映像部門進行投資。今後，映像部門會實施構造改革，在成為有望出現獲利的構造後再進行分拆。