〈台股盤中〉蘋概股、鴻家軍衝鋒 一度站回11700點

美股四大指數收紅，亞股同步走揚，台股今 (24) 日股匯雙漲，大盤在蘋概三王點火下，鴻家軍領軍上攻，傳產權值股的台塑集團也點火加溫，指數開高走高震盪，一度站上 11700 點，成交量預估約 2200 億元。

上市族群中，機電表現最強勁，有 0.8% 漲幅，其次為水泥及金融保險；櫃買指數開高震盪，最高至 160.57 點，其中，文化創意最強勢，漲幅逾 2%，其次為半導體及電子，生技醫療表現最弱勢，跌幅逾 1%。

蘋概三王方面，鴻海股東會釋出第 3 季優於預期的展望，也展現股價要重回 200 元的決心，激勵股價走高，最高至 83.4 元，漲幅逾 3%，創波段新高；台積電表現同樣強勢，最高來到 320 元，也有約 1% 漲幅；大立光上攻至 4070 元後，漲幅收斂，力守盤上。

鴻海股價登高，也帶動鴻家軍表現強勢，訊芯 - KY 漲停、瑞祺電也大漲半根，天鈺、京鼎、帆宣與鴻準等表現都不俗。

蘋概股也是強勢族群，創惟亮燈漲停，力旺、祥碩、精材、谷崧、宏致、譜瑞 - KY 漲逾半根停板，玉晶光、瑞昱、精測、茂林 - KY、神盾也有逾 2% 漲幅。

法人表示，資金行情帶動下，多頭持續暢旺並來到高檔區震盪，不過台股今日為本周最後一個交易日，面臨長假變盤，漲多個股將有調節賣壓，此外，全球新冠肺炎疫情持續升溫，美中貿易又出現波折，震盪幅度恐加劇。