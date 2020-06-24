台股11700點得而復失 小漲48點收11660點 周K連2紅

美股周二收紅，那斯達克指數再創新高，受熱錢湧入影響，台股今 (24) 日一度站上 11700 點關卡，台積電領軍上攻，蘋果概念股重回市場主流，不過端午連假前賣壓出籠，終場漲幅收斂，收 11660.67 點，上漲 48.31 點或 0.42%，呈現連 7 漲，周 K 連 2 紅，成交金額也連二日超過 2000 億元，達 2011.72 億元。

蘋果 23 日股價再創高，帶動台廠相關概念股表現，台積電持續獲買盤青睞，終場上漲 0.8%，以 317.5 元作收；鴻海釋出第 3 季優於預期的展望，股價大漲逾 3%，終場收 83.5 元創 4 個月新高；大立光則在平盤附近狹幅整理，終場收 4010 元。

其他蘋概股也強勢上攻，創惟盤中帶量攻漲停；玉晶光漲約 8% 改寫波段新高；欣興持續獲法人買超，股價登 7 個月新高；精材、優群、力旺、精測、茂林 - KY、神盾等也表現不俗。

高價股部分，IC 設計股人氣不墜，市場資金不斷追捧，股后矽力 - KY 上漲近 2%，邁向 2000 元大關；祥碩大漲逾 8%、信驊漲逾 3%；譜瑞 - KY 也勁揚逾 5%；昇佳盤中最高達 994 元，近期仍有機會挑戰六千金地位。