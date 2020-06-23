資金行情加持台股反彈 法人示警下半年震盪恐加劇

不甩疫情二度爆發隱憂蠢蠢欲動，台股在資金簇擁下站穩高點，施羅德投信認為，目前市場呈現「基本面 U 型、股市 V 型復甦」走勢，預估下半年震盪幅度將加大，但不至於大跌。

施羅德台灣樂活中小基金經理人詹祖光分析，股價 V 型反轉，研判可能是股提前反映明年，預估明年上半年全球 GDP 與企業 EPS 低點反彈機率大，以短線來看，萬一市場受到二次疫情爆發而震盪，可視為不錯的切入買點。

詹祖光進一步指出，外資自 6 月以來出現系統性買超，賣超金額從 7000 億收斂降至 5800 億，顯示外資開始反手轉買，而過去外資一年賣超金額最多約 2000 億，但今年大賣 5800 億，研判外資還有一定的空間可以回補台股。

詹祖光補充，目前盤勢呈現內資獲利了結，外資接棒接盤格局，未來台股走勢是否續強則要外資接棒的力道有多強。

在投資標的部分，施羅德投信表示，隨著台灣產業逐漸恢復，預期下半年消費型類股也會跟著回升，但考量病毒尚未消失，疫苗解藥仍在研發中，人們生活出現也出現改變，建議長期投資人可跟著「零接觸經濟」趨勢走。

施羅德投信指出，科技相關的基建類別，例如 5G、伺服器等產業，或者是零接觸經濟如電子商務、電競這些產業表現相對強勁，接下來可能由消費型股票，如傳產、旅遊觀光、服飾鞋類、腳踏車接棒演出。

整體而言，台股長線看好 5G、雲端伺服器、半導體，隨著下半年消費力道逐漸回溫，建議可擇優布局內需相關產業。