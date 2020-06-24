〈遠百股東會〉遠百在台將再開三店+評估中國展店 營運動能無虞

遠百 (2903-TW) 今 (24) 日召開股東會，總經理徐雪芳指出，在這波新冠肺炎疫情中，遠百「受傷不是很嚴重」，接下來全台確定再展三店，其中，子公司愛買台中水湳店將如期於下半年開出，明年中竹北新世紀購物中心也將開幕，而在中國仍有持續展店的計畫，「請大家期待」，營運動能無虞。

隨著政府推展振興券，徐雪芳看好，將帶來一波消費需求，接下來將把貨鋪好鋪滿搶市。

董事長徐旭東進一步表示，在高度變化的經濟情勢中，遠百雖辛苦但表現仍突出，不同於其他零售業許多不發股利，今年遠百仍計畫配發每股現金股利 0.8 元，這是對 6.4 萬名股東交代，而由於遠百有大店型也有小店型因應需求，對後市表現有信心。

徐雪芳強調，接下來遠百將持續多角化零售布局，繼信義 A13 開幕後，竹北新世紀購物中心預計明年中旬開幕，屆時將成為新竹縣第一座大型購物中心。

遠百旗下愛買量販店、city'super 也將分別於台中、竹北開幕新據點；同時，愛買已開始積極推動外送服務，永和店、忠孝店和台南店於 2 月陸續上線。

不僅在台灣，遠百仍將評估在中國市場的投資機會中，透露陸續於重點城市、新興商圈評估適合的投資據點和併購標的，看好在重慶市、上海市市場仍有發展機會，而既有的上海市徐匯店、重慶市大都會店和江北店等三大主力店，經營策略為列為優先改善獲利。